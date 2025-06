Startdatum und Trailer von "Maxton Hall"-Fortsetzung bekannt

Die erfolgreiche Romanadaption "Maxton Hall" kehrt zurück, und Fans dürfen sich auf neue dramatische Entwicklungen in Staffel zwei freuen. Ab dem 7. November 2025 stehen die neuen Folgen bei Amazon Prime Video zur Verfügung, wie der Streamingdienst bekannt gab. Ein kurzer Teaser-Trailer zeigt bereits erste Einblicke: Ruby, gespielt von Harriet Herbig-Matten (21), und Damian Hardung (26) in der Rolle von James scheinen zu Beginn der Staffel glücklich zu sein. Doch eine Szene auf einer Party, bei der James einer anderen Frau auffällig nah zu sein scheint, deutet auf dunkle Wolken am Beziehungshorizont hin.

Die Handlung der zweiten Staffel knüpft an die erste an und basiert auf dem Buch "Save You" von Mona Kasten. Die Liebesgeschichte der beiden Hauptfiguren wird auf eine harte Probe gestellt, nachdem ein Schicksalsschlag in James' Familie ihr gemeinsames Glück ins Wanken bringt. Damian beschrieb die neuen Folgen im früheren Interview bei "Short Take"-Podcast von German Films als intensiver und düsterer: "Es gibt eine Menge Trauer und Trauma in meiner Figur." Die Zuschauer können sich auf gefühlvolle und dramatische Momente an der Elite-Schule Maxton Hall einstellen.

Neben der Hauptstory sorgt auch die Darstellung diverser Charaktere für Aufmerksamkeit. Eine der Nebenfiguren, Ember Bell (gespielt von Runa Greiner), verkörpert ein selbstbewusstes junges Mädchen, das sich nicht klischeehaft definieren lässt. Ihre Geschichte und Darstellung zeigen, dass die Serie nicht nur mit Romantik, sondern auch mit differenzierten Figuren punktet. Damit hebt sich "Maxton Hall" von zahlreichen anderen Young-Adult-Formaten ab und beweist, dass zeitlose Themen wie Liebe und Selbsterkenntnis modern und überzeugend erzählt werden können. Fans können gespannt sein, wie diese verschiedenen Charaktere in der kommenden Staffel miteinander interagieren und ihren eigenen Herausforderungen begegnen.

Getty Images Damian Hardung, Schauspieler

Instagram / harriet.herbigmatten Harriet Herbig-Matten und Damian Hardung, Schauspieler der Serie "Maxton Hall"

