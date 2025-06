Gute Nachrichten: "Maxton Hall" bekommt eine dritte Staffel

Die Fans von "Maxton Hall – Die Welt zwischen uns" können sich über großartige Neuigkeiten freuen: Obwohl die zweite Staffel der Erfolgsserie erst am 7. November 2025 bei Prime Video startet, hat der Streaming-Anbieter bereits eine dritte Staffel offiziell bestätigt. Diese wird auf dem dritten Band der Bestseller-Trilogie von Mona Kasten, "Save Us", basieren. In den Hauptrollen kehren Harriet Herbig-Matten (21) und Damian Hardung (26) als Ruby und James zurück. Diese aufregende Neuigkeit durften die Hauptdarsteller auf Social Media in Form eines Videos selbst verkünden. Ein genauer Starttermin für Staffel drei steht allerdings noch nicht fest.

Das Liebesdrama um die ehrgeizige Ruby und den reichen Privatschüler James hat sich als weltweiter Hit etabliert. Die erste Staffel, veröffentlicht 2024, brach Rekorde und wurde zur meistgestreamten internationalen Serie des Streaming-Dienstes. Auch Staffel zwei wird mit Spannung erwartet, in der die Handlung des zweiten Romans "Save You" adaptiert wird. Dort schlägt das Schicksal erneut zu, als James mit einer familiären Tragödie konfrontiert wird, die nicht nur sein Leben, sondern auch die Beziehung mit Ruby auf eine harte Probe stellt. Die treuen Fans dürfen sich nun sicher sein, dass die Liebe der beiden auch in der dritten Runde weiter unter die Lupe genommen wird.

Schon während der Dreharbeiten zur zweiten Staffel wurde Damian bewusst, wie sehr ihn die neue Dramaturgie fordert. "Es gibt eine Menge Trauer und Trauma in meiner Figur", erklärte der Schauspieler damals im Podcast "Short Take". Besonders eindrucksvoll beschrieb er, wie schwierig es zeitweise war, die psychisch belastende Welt von James auszuhalten: "Es hat mich an einen Punkt gebracht, an dem ich dachte: 'Ich weiß nicht, ob das noch gesund ist.'" Die Folgen des schmerzhaften Finales der ersten Staffel und die Herausforderungen, mit denen sein Charakter nun konfrontiert wird, verlangten Damian viel ab.

Stephan Rabold/Amazon MGM Studios James (Damian Hardung) und Ruby (Harriet Herbig-Matten) in "Maxton Hall", Staffel zwei

Getty Images Damian Hardung, Februar 2025

