Serienstar Damian Hardung hat keine Hollywood-Ambitionen

Damian Hardung (26), bekannt aus der erfolgreichen Amazon-Serie "Maxton Hall – Die Welt zwischen uns", hat bei einer Pressekonferenz überraschend klargestellt, dass Hollywood für ihn aktuell keine große Verlockung darstellt. Der 26-jährige Schauspieler, der in der Serie die Rolle des Millionärserben James Beaufort spielt, betonte seinen Stolz auf den deutschen und europäischen Film und wandte sich gegen die weitverbreitete Haltung, alles mit Hollywood zu vergleichen. Laut Moviepilot erklärte er leidenschaftlich: "Deutscher Film ist so geil teilweise. Und auch europäischer Film."

Damian prangerte bei der Veranstaltung die oftmals niedrigen Erwartungen an den deutschen Film an und hob die Qualität europäischer Produktionen hervor: "Wir sollten uns auch mal zelebrieren für unseren Markt." Gleichzeitig schloss er jedoch nicht aus, irgendwann in US-amerikanischen Filmen mitzuwirken, betonte aber, dass für ihn immer die Geschichte und das Team ausschlaggebend seien. Aktuell sei er jedoch mit den europäischen Projekten zufrieden.

Die zweite Staffel von "Maxton Hall" startet am 7. November 2025 bei Amazon Prime. Wie schon in der ersten Staffel, stehen auch in den kommenden Folgen die Gefühlswelten der Hauptfiguren James und Ruby, gespielt von Harriet Herbig-Matten (21), im Mittelpunkt. Beide Stars bedankten sich während der Pressekonferenz bei Amazon für die enormen Möglichkeiten, die sich durch die Serie für sie ergeben haben. Harriet fügte hinzu, dass sie sich inzwischen bewusst in neuen Genres ausprobiere, um ihr Repertoire zu erweitern. Trotzdem freuen sich beide darauf, weiterhin Teil der Liebesgeschichte von "Maxton Hall" zu sein – auch in der geplanten dritten Staffel, die für 2026 angekündigt ist.

Stephan Rabold/Amazon MGM Studios Damian Hardung und Harriet Herbig-Matten in "Maxton Hall", Staffel zwei

Getty Images Damian Hardung und Harriet Herbig-Matten, "Maxton Hall"-Darsteller

