"Softies": Neue Serie mit "Maxton Hall"-Star Damian Hardung

Damian Hardung (26) ist zurück! Mit der neuen Serie "Softies" auf RTL+ nimmt der Club der roten Bänder-Star eine Hauptrolle in einem ungewöhnlichen Projekt an. Die Serie dreht sich um die Freunde Marvin, Hassan und Joshi, die als moderne Männer versuchen, ihr Leben und ihre Beziehungen in den Griff zu bekommen. Damian schlüpft in die Rolle des Marvin, der nach Perfektion strebt, obwohl sein Inneres ins Chaos stürzt. An seiner Seite spielen Samir Salim und Oskar Redfern, die als Hassan und Joshi ebenfalls mit den Herausforderungen des Erwachsenwerdens zu kämpfen haben. Die Serie ist ab sofort mit fünf Folgen auf RTL+ verfügbar.

Damian selbst sieht die Rolle als perfekt für seinen aktuellen Lebensabschnitt. "Ich war an dem Punkt tatsächlich auch, dass ich gerade ein Jahr lang durchgedreht hatte und mich zum Teil wirklich selber auch nicht mehr wirklich mochte", verrät der Schauspieler im Interview mit RTL. "Und deswegen war es für mich auch wieder die richtige Rolle zum richtigen Zeitpunkt!" Die Themen der Serie – von Leistungsdruck über Einsamkeit bis hin zu den skurrilen Tipps von Life-Coaches – versprechen eine Mischung aus Humor, Tiefgang und Frische, die besonders junge Erwachsene ansprechen dürfte. Die Chemie des Schauspiel-Trios und die provokanten Fragen machen die Serie zu einem echten Hingucker.

Damian ist seit seinem Durchbruch in "Club der roten Bänder" ein bekanntes Gesicht in der deutschen Serienlandschaft und hat sich mit Projekten wie How to Sell Drugs Online (Fast) und "Maxton Hall" vielseitig gezeigt. Privat ist er aber eher zurückhaltend und lässt nur selten Einblicke in sein Leben zu. Er betont jedoch, dass ihm die Themen rund um emotionale Offenheit und den Druck, in der heutigen Welt perfekt zu sein, auch persönlich wichtig sind. Mit seiner neuen Rolle spricht er aus, was viele Männer oft verschweigen, und macht den "Softie" zum coolen Helden der Stunde.

Getty Images Damian Hardung, Schauspieler

Getty Images Damian Hardung

