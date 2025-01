Zweite "Maxton Hall"-Staffel war für Damian Hardung hart

Schauspieler Damian Hardung (26) hat über die Herausforderungen gesprochen, die die Dreharbeiten zur zweiten Staffel von "Maxton Hall – Die Welt zwischen uns" mit sich brachten. Im Podcast "Short Take" von German Films erklärte der 26-Jährige, dass die neuen Folgen der Amazon-Serie noch düsterer und emotional intensiver sind als die erste Staffel. "Es gibt eine Menge Trauer und Trauma in meiner Figur", so Damian, der James Beaufort spielt. Besonders schwierig sei es für ihn gewesen, in die psychisch belastende Welt seines Charakters einzutauchen: "Es hat mich an einen Punkt gebracht, an dem ich dachte: 'Ich weiß nicht, ob das noch gesund ist.'"

Das Drama basiert auf der Buchreihe von Mona Kasten und folgt der Liebesgeschichte zwischen James, dem wohlhabenden Erben einer Familiendynastie, und Ruby Bell, einer Stipendiatin an der Eliteschule Maxton Hall, gespielt von Harriet Herbig-Matten (21). Nachdem die erste Staffel mit dem plötzlichen Tod von James' Mutter endete, setzt die zweite Staffel diesen gefühlsbetonten Grundton fort: James kämpft mit Trauer und inneren Dämonen – was auch seine Beziehung zu Ruby auf die Probe stellt. Für Damian waren die emotional aufgeladenen Szenen eine große Herausforderung: "Ich bemühe mich immer, meine typische Leichtigkeit am Set zu bewahren, aber während dieser Dreharbeiten fiel mir das oft schwer."

Im Podcast erklärte Damian außerdem, wie außergewöhnlich die Dreharbeiten waren. Er lobte die Arbeit mit seiner Kollegin Harriet in höchsten Tönen und sagte: "Harriet Herbig-Matten ist einfach unglaublich, es war eine wahre Ehre, mit ihr zu spielen." Das erste Mal international bekannt wurde Damian durch seine Rolle in der Serie Club der roten Bänder. Eine Nähe zu emotionaler Tiefe war also immer schon Teil seines Schaffens. Zwar sind die Dreharbeiten zur zweiten Staffel von "Maxton Hall" inzwischen abgeschlossen – die Fans müssen sich aber bis Sommer 2025 gedulden, um die Fortsetzung der Serie auf Prime Video zu erleben.

Getty Images "Maxton Hall"-Darsteller und Crew, Bambi-Verleihung 2024

Getty Images Der "Maxton Hall"-Cast bei der Premiere im Zoopalast in Berlin, April 2024

