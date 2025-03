"How to Sell Drugs Online (Fast)"-Staffel vier startet bald

Lange mussten Fans warten, doch jetzt kommt endlich das große Finale: Am 8. April 2025 startet die vierte und letzte Staffel der gefeierten deutschen Netflixserie How to Sell Drugs Online (Fast). Darin kehrt Maximilian Mundt als Moritz zurück, der nach mehreren Jahren Haft aus dem Gefängnis entlassen wird. Doch statt eines fröhlichen Wiedersehens mit seinen alten Freunden erwartet ihn eine bittere Überraschung: Sein früherer Partner Dan (Damian Hardung, 26) und sein ehemals bester Freund Lenny (Danilo Kamperidis) haben riesige Erfolge mit einer seiner Erfindungen gefeiert – und das ganz ohne ihn. Moritz muss herausfinden, wie er sich in einer Welt zurechtfindet, die sich ohne ihn weitergedreht hat.

Die neue Staffel zeigt, wie Moritz nach seiner Freilassung versucht, sein Leben fernab der kriminellen Vergangenheit neu zu ordnen. Er fängt an, bei einem Tiefkühlunternehmen zu arbeiten, das jedoch bald mehr zu bieten hat als gefrorene Lebensmittel – und so wird der Nerd erneut in zwielichtige Geschäfte verwickelt. Während er in seine alte Welt zurückgezogen wird, scheint es unmöglich, wieder die Kontrolle über sein Leben zu gewinnen. Fans können also mit einer spannenden Mischung aus Drama und schwarzem Humor rechnen – genau das, was die Serie seit 2019 so beliebt macht.

Die Serie, die auf wahren Begebenheiten basiert, hat in den letzten vier Jahren eine treue Fangemeinde aufgebaut. Mit jeder Menge Satire, einer Prise Coming-of-Age und skurrilen Wendungen hat "How to Sell Drugs Online (Fast)" nicht nur in Deutschland, sondern auch international Begeisterung ausgelöst. Besonders Maximilian Mundt konnte sich durch seine Rolle als Moritz in die Herzen der Zuschauer spielen. Neben dem Hauptdarsteller ist Damian Hardung, bekannt aus der Serie "Der Club der roten Bänder", einer der Publikumslieblinge. Nun steht der Abschied der Serie bevor – und die Erwartungen an das Finale sind so groß wie nie zuvor.

Bernd Spauke/Netflix Maximilian Mundt als Moritz in "How to Sell Drugs Online (Fast)"

Getty Images Die "How to Sell Drugs Online (Fast)"-Stars in Köln

