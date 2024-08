Sieben Wochen alt: Jenna Dewan nimmt Säugling mit ans Set

Vor wenigen Wochen brachte Jenna Dewan (43) ihre kleine Rhiannon zur Welt. Und schon ist der Säugling fester Bestandteil im Arbeitsalltag der "Step Up"-Darstellerin. Auf Instagram teilt die Dreifachmama Schnappschüsse, die sie am "The Rookie"-Set zeigt – gemeinsam mit ihrem siebenwöchigen Töchterchen kehrt sie zu ihrem Job zurück. Unter anderem gibt sie ihren Followern einen Einblick, wie sie die Kleine stillt, ihren Co-Stars vorstellt und ihre Haare gemacht bekommt, während Rhiannon auf ihrem Arm schläft. "Zurück an die Arbeit ... mit meiner +1", betitelt sie die zuckersüßen Aufnahmen.

Für den ehrlichen Einblick in ihren Alltag bekommt die 43-Jährige viele liebevolle Kommentare. "Du hörst niemals auf zu leuchten, du bist eine absolute Inspiration", "Du bist eine Supermama" oder "Ich liebe diesen ehrlichen Blick hinter die Kulissen", schwärmen einige User unter ihrem Beitrag im Netz. Doch manche von ihnen fragen Jenna, weshalb sie denn keinen Mutterschaftsurlaub nehme. Anscheinend braucht sie keinen, denn auf ihren Bildern strahlt die Schauspielerin richtig.

Jenna hat bereits mit ihrem Ex-Mann Channing Tatum (44) eine gemeinsame Tochter, Everly Tatum (11). Die beiden gaben 2018 ihre Scheidung bekannt. Mit ihrem jetzigen Verlobten Steve Kazee (48) bekam sie 2020 ihr zweites Kind Callum (4). Ende Juni wurden sie erneut Eltern: Die Geburt ihrer Tochter Rhiannon Lee machte ihr Liebesglück vollkommen.

Instagram / jennadewan Jenna Dewan im August 2024

Getty Images Steve Kazee und Jenna Dewan

