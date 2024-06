Endlich da: Jenna Dewan ist zum dritten Mal Mama geworden!

Süße News von Jenna Dewan (43)! Auf Instagram macht die Schauspielerin die Geburt ihres dritten Kindes bekannt: "Von dem Moment an, als du ankamst, hast du direkt Glück und Liebe in unser Leben gebracht." Ihre kleine Tochter hört auf den niedlichen Namen Rhiannon Lee Kathryn Kazee und erblickte auf 14. Juni per Kaiserschnitt das Licht der Welt. "Willkommen auf der Welt, Babygirl", schwärmt die frisch gebackene dreifache Mama zu den Schnappschüssen, die unmittelbar nach der Geburt ihrer Tochter entstanden.

Für Jenna ist es bereits Baby Nummer drei. Aus ihrer ersten Ehe mit Channing Tatum (44) ging Tochter Everly (11) hervor. Mit ihrem aktuellen Gatten Steve Kazee (48) begrüßte sie zudem Söhnchen Callum. Nun ist die Familie also um ein Mitglied reicher. Auf Social Media freuen sich Fans und auch die Promis für Jenna und Steve. "Herzlichen Glückwunsch, Jenna", gratuliert beispielsweise Sharna Burgess (38) – auch Teresa Palmer (38) lässt der Familie viel Liebe da.

Dass es nicht mehr lange bis zur Geburt dauern kann, machte Jenna bereits vor wenigen Tage deutlich. Während eines Bummels mit ihrem Sohn funktionierte sie ihren XXL-Babybauch kurzerhand zu einem Kindersitz um. Nun ist die Kugel aber verschwunden und ihr Töchterchen krönt das Glück des Hollywoodstars.

Instagram / jennadewan Jenna Dewan, Tänzerin

Getty Images Steve Kazee und Jenna Dewan mit ihren Kids

