So lustig reagiert Dylan Sprouse auf Zusammenarbeit mit Cole

Dylan Sprouse (32) spricht in einem Interview über zukünftige Schauspielprojekte mit seinem Zwillingsbruder Cole (32). Bei einem Auftritt in der Sendung "Live With Kelly and Mark" erklärt er, dass es schwierig sei, gute Rollen speziell für Zwillinge zu finden, und erzählte von einigen Ideen, die er für Cole hätte. "Normalerweise sind diese Rollen ziemlich albern. Ich erinnere mich aber daran, dass Cole ziemlich verbittert darüber war, dass Tom Hardy Zwillinge in 'Legend' spielte. Er mag es nicht, wenn eine Person zwei verschiedene Personen spielt", betont er scherzhaft. So scheint der "Hotel Zack & Cody"-Star traurig darüber gewesen zu sein, für die Rolle nicht angefragt worden zu sein.

Über Coles Aussage kann Dylan nur lachen: "Ich sah ihn an und sagte: 'Cole, ich glaube nicht, dass sie nach Typen wie uns gesucht haben, wenn sie Tom Hardy (46) engagieren.'" Der Ehemann von Barbara Palvin (30) sehe seinen Zwillingsbruder sowieso in ganz anderen Rollen. "Ich dachte, es wäre ziemlich lustig, ihn in Rollen zu sehen, in denen er im Film oft getötet wird, so wie 'South Park'-Kenny", scherzt er und führt aus: "Ich dachte, es wäre lustig, wenn er fünf Minuten auf der Leinwand zu sehen ist und dann explodiert."

Die beiden Brüder haben in der Vergangenheit mit ihrer charmanten Darstellung große Erfolge gefeiert und viele Fans dazugewonnen, die auf eine zukünftige Zusammenarbeit hoffen. Nach "Hotel Zack & Cody" widmeten sich beide ihren eigenen Projekten. Cole spielte von 2017 bis 2023 eine der Hauptrollen in der Serie Riverdale. Dylan war zuletzt in dem Streifen "Beautiful Wedding" zu sehen. Apropos Hochzeit – seit 2023 ist er mit dem Model Barbara Palvin verheiratet. Sein Bruder ist noch nicht unter der Haube, jedoch glücklich an Ari Fournier (25) vergeben.

Getty Images Dylan Sprouse bei den Fashion Trust U.S. Awards 2024

Getty Images Barbara Palvin und ihr Ehemann Dylan Sprouse, Februar 2024

