Dylan Sprouse und seine Frau Barbara lüften ihr Ehegeheimnis

Dylan Sprouse (32) und Barbara Palvin (31) genießen ihr Eheleben in vollen Zügen. Das Paar, das im Juli 2023 in Ungarn geheiratet hatte, teilte in einem Interview mit People ein besonderes Geheimnis, das ihre Beziehung so stark macht. Die beiden haben eine klare Regel: Sie vermeiden es, länger als zwei bis drei Wochen voneinander getrennt zu sein. "Wenn ich reise, ist er dabei, und umgekehrt versuche ich, ihn am Set zu besuchen", verriet Barbara. Das Model betonte, dass dieser gemeinsame Ansatz einen großen Anteil daran habe, ihre Verbindung zu festigen.

Dass Barbara ihn oft begleitet, scheint Dylan auch beruflich zu helfen – wenn auch auf eine ungewöhnliche Weise. Der Schauspieler erklärte, dass Dreharbeiten trotz des Glamour-Faktors oft langweilig seien, da viel Zeit mit Warten verbracht werde. "Aber zurück zum Trailer zu gehen und Barbara dort zu sehen, macht den Tag definitiv leichter", scherzte der ehemalige Disney-Star. Gleichzeitig spiele die Ungarin für ihn am Set auch eine motivierende Rolle. Durch ihre Erfahrung mit Fotoshootings bringe sie eine andere Perspektive mit und ermutige Dylan, aus seiner Komfortzone herauszutreten. "Ich komme, rette seinen Tag und unterhalte ihn", sagte sie mit einem Augenzwinkern.

Die Liebe der beiden Hollywood-Stars nahm ihren Anfang bereits vor einigen Jahren, als sie 2018 ihre Beziehung auf Instagram öffentlich machten. Ihre Verlobung gaben sie vier Jahre später, im September 2022, bekannt. Dylan, der vor allem durch die Serie "Hotel Zack & Cody" bekannt wurde, betonte in früheren Interviews immer wieder, wie sehr ihn Barbaras Unterstützung inspiriert habe. Barbara, die seit Jahren als eines der bekanntesten Gesichter in der Modebranche gilt, schätzt hingegen Dylans Bodenständigkeit. Gemeinsam sind sie für viele Fans ein echtes Traumpaar, das trotz beruflicher Verpflichtungen immer wieder Wege findet, Zeit füreinander zu schaffen.

Instagram / dylansprouse Barbara Palvin und Dylan Sprouse im Oktober 2023

Getty Images Barbara Palvin und Dylan Sprouse, April 2023

