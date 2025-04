Neuer Haarstyle: Dylan Sprouse hat jetzt einen Buzz-Cut

Dylan Sprouse (32) hat sich von seinen Haaren verabschiedet! Am 8. April präsentierte sich der Schauspieler mit einem ganz neuen Look: einem Buzz-Cut! Ob der frische Haarschnitt für eine neue Rolle oder aus privaten Gründen entstand, blieb unklar. An seiner Seite beeindruckte Barbara (31) in einem eleganten, trägerlosen schwarzen Kleid mit asymmetrischer Rüschung. Dylan selbst trug einen schwarzen Anzug, den er mit einem weißen Hemd und einem Lederband um den Hals kombinierte. Gemeinsam strahlten sie als perfekt aufeinander abgestimmtes Paar in ihren schwarzen Outfits.

Wann der 32-Jährige seine Haare abgeschnitten hat, verriet er am Rande des roten Teppichs nicht. Doch es scheint noch nicht lange her zu sein. Noch vor wenigen Wochen war er mit seiner Liebsten in New Orleans unterwegs – seine Haare hatte er zu dem Zeitpunkt noch länger getragen. Die braunen Locken fielen ihm wuschelig ins Gesicht. Dennoch ist es nicht das erste Mal, dass sich der US-Amerikaner einen Buzz-Cut verpassen ließ. Bereits für die Dreharbeiten zu "Beautiful Disaster", wo er einen rebellischen Boxer verkörperte, rockte er den raspelkurzen Schnitt.

Dylan und Barbara sind seit 2018 zusammen und gelten als absolutes Traumpaar. Ihre Liebe krönten sie 2023 mit einer romantischen Hochzeit in der Heimat des Models, Ungarn. Ihre Beziehung macht auf ihre Fans den perfekten Eindruck – das Geheimnis? Sie versuchen, nie länger als zwei bis drei Wochen voneinander getrennt zu sein! "Wenn ich reise, ist er dabei, und umgekehrt versuche ich, ihn am Set zu besuchen", erklärte Barbara in einem Interview mit People. Dylan liebe es, seine Frau bei der Arbeit um sich zu haben, auch wenn es an Filmsets sehr langweilig ist: "Ich denke immer: "Hoffentlich hat sie Spaß!'"

Getty Images Dylan Sprouse und Barbara Palvin im Februar 2025

Getty Images Dylan Sprouse und Barbara Palvin bei den Fashion Trust U.S. Awards im April 2025

