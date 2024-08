Cole und Dylan Sprouse lieferten sich "bösartige" Schlägerei

Zwischen den beiden Brüdern Cole (32) und Dylan Sprouse (32) kam es in der Kindheit auch mal zu Streitigkeiten. Das Geschwisterpaar arbeitete und lebte zusammen – da lagen die Nerven auch mal blank. In einem Interview mit E! News offenbart Dylan, dass sie sich am Set von "Hotel Zack & Cody" einen Faustkampf geliefert hatten. "Das ist die Pubertät. Brüder streiten sich", lacht er über den Vorfall und führt aus: "Wir haben uns im Hintergrund bösartig geprügelt, wir sind durch die Gänge gerannt, wir haben gerungen und gekämpft."

Die Streitigkeiten der Jungs wurden aber schnell beendet und sie wurden wieder auf den Boden der Tatsachen geholt, wie Dylan weiter im Interview erklärt. "Es klopfte an der Garderobentür, die Tür ging auf und es war ein Fan", verrät er und erzählt weiter: "Sie meinte: 'Hey, darf ich ein Foto mit dir machen?' Und Cole fragte: 'Willst du in fünf Minuten wiederkommen?' Sie sagte: 'Ja, klar!'" Nachdem sie den Raum verlassen hat, beruhigten sich die beiden. "Sie machte die Tür zu, und wir haben beide so sehr gelacht, dass wir gar nicht wussten, warum wir uns stritten. Aber so sind Brüder nun mal", witzelt Dylan.

Die Zwillinge spielten von 2005 bis 2008 in der Serie "Hotel Zack & Cody" die Hauptrollen und wurden weltbekannt. Nach ihrer jahrelangen gemeinsamen Zusammenarbeit widmeten sie sich jeweils ihren eigenen Projekten. Dylan war zuletzt in dem Film "Beautiful Wedding" zu sehen. Dort heiratet er spontan – im echten Leben hat er sein Liebesglück mit seiner Ehefrau Barbara Palvin (30) gefunden. Bei seinem Zwillingsbruder läuft es auch gut: Er spielte von 2017 bis 2023 eine der Hauptrollen in der Serie Riverdale. Zuletzt stand er für die düstere Komödie "Lisa Frankenstein" vor der Kamera.

Anzeige Anzeige

Getty Images Dylan und Cole Sprouse im Juli 2008

Anzeige Anzeige

imageSPACE / ActionPress Cole Sprouse und Dylan Sprouse auf der Vanity Fair Oscar Party 2022

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr es, dass Cole und Dylan sich damals am Set gestritten haben? Verständlich, sie waren doch noch jung. Nicht gut, das hätte auch böse enden können. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de