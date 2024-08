Cole Sprouse hat kaum Erinnerungen an den "Zack & Cody"-Dreh

Etwa acht Jahre seiner Kindheit verbrachte Cole Sprouse (32) bei den Dreharbeiten der beliebten Disney-Show "Zack & Cody". Dabei schlüpfte er in die Rolle des Cody Martin, während sein Zwillingsbruder Dylan (32) Zack verkörperte. Im Interview mit Entertainment Tonight gesteht Cole, dass er einige Gedächtnislücken zu der Zeit am Set hat: "Wenn ich ganz ehrlich bin, wenn man so viele Episoden einer Serie dreht, verschmelzen sie alle irgendwie zu einer großen, verschwommenen Erinnerung. Ich erinnere mich nicht wirklich an viel aus dieser Zeit."

Anders als der Riverdale-Darsteller weiß Kim Rhodes, die in der Sitcom Zack und Codys Mutter Carey verkörperte, noch so einiges von den Dreharbeiten. Im Podcast "Back to the Best" verrät sie: "Ich wurde schwanger, als ich in der Serie mitspielte, und natürlich wurde das Thema in der Serie mit Witzen über Dicke behandelt." Eine ihrer absoluten Lieblingserinnerungen sei, dass Dylan bei der Aufzeichnung einen solchen Scherz machen sollte. Dieser habe sich jedoch vehement geweigert, Kim zu beleidigen, und ließ die besagten Zeilen aus dem Skript einfach weg. "Ich würde keine Frau auf diese Weise respektlos behandeln, schon gar nicht diese Frau", soll Dylan gegenüber dem wütenden Produzenten klargestellt haben. "Schreiben Sie etwas Lustiges und ich werde es sagen", ruft sich Kim die Worte ihres Seriensohns ins Gedächtnis.

Auch wenn bei Cole so manches Detail in Vergessenheit geraten ist, denkt er gerne an die Zusammenarbeit mit dem "Zack & Cody"-Cast zurück. "Ehrlich gesagt, spreche ich immer noch mit vielen der Schauspieler und der Crew", offenbart der Fotograf in dem Gespräch und fügt hinzu: "Ich denke, wenn man acht Jahre mit einer Crew auf einer Tonbühne verbringt, ist es irgendwie unvermeidlich, dass man ein bisschen wie eine Familie wird."

