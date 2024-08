Diesen Witz verweigerte Dylan Sprouse am "Zack & Cody"-Set

Gemeinsam mit seinem Zwillingsbruder Cole (32) wurde Dylan Sprouse (32) durch die Sitcom "Zack & Cody" weltberühmt. Kim Rhodes, die die Serienmutter der beiden spielte, erinnert sich im Podcast "Back to the Best" nun an einen herzerwärmenden Moment mit dem "Beautiful Disaster"-Star. Zu diesem Zeitpunkt der Dreharbeiten war die Schauspielerin schwanger. "Die Sendung ist mit Scherzen über Gewichtszunahme damit [mit der Schwangerschaft] umgegangen. Eine meiner liebsten Erinnerungen war, dass Dylan einen solchen Witz sagen sollte, er diesen aber immer übersprungen hat." Als der Regisseur ihn darauf ansprach, habe der Zwilling geantwortet: "Ich werde keiner Frau gegenüber auf diese Weise respektlos sein. Erst recht nicht dieser Frau. Wenn Sie etwas Lustiges schreiben, dann sage ich es auch."

Bei SiriusXMs "Andy Cohen Live" sprach Dylan bereits selbst über den Vorfall: "Ich weiß nicht mehr genau, wie alt ich war. [...] Ich glaube, ich war so 14 oder 15 vielleicht." Auf die Frage hin, weshalb er sich geweigert habe, den Satz zu sagen, erklärte der einstige Disney-Star: "Ich finde einfach nicht, dass Witze über das Gewicht eines Menschen lustig sind. Ich denke einfach, da gibt es bessere Scherze, außer man spricht über sich selbst." Dylans Selbstbewusstsein sei damals ziemlich groß gewesen, dass er das so offen ansprach. "Man würde sich wundern, was es mit einem macht, wenn man im Alter von elf seine eigene Show hat", erzählte der 31-Jährige schmunzelnd.

Mittlerweile stehen Dylan und Cole meist für unterschiedliche Projekte vor der Kamera. Dylan erklärte, dass es schwierig sei, als Zwillinge für einen Film oder eine Serie gecastet zu werden. "Normalerweise sind diese Rollen ziemlich albern. Ich erinnere mich aber daran, dass Cole ziemlich verbittert darüber war, dass Tom Hardy (46) Zwillinge in 'Legend' spielte. Er mag es nicht, wenn eine Person zwei verschiedene Personen spielt", verriet er bei "Live With Kelly and Mark" und fügte witzelnd hinzu: "Ich sah ihn an und sagte: 'Cole, ich glaube nicht, dass sie nach Typen wie uns gesucht haben, wenn sie Tom Hardy engagieren.'"

Anzeige Anzeige

Instagram / kimrhodes4reals Kim Rhodes mit Lama

Anzeige Anzeige

Getty Images Dylan und Cole Sprouse, posieren

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was haltet ihr davon, dass Dylan den Satz verweigert hat? Ich finde das total stark von ihm! Hm, etwas unprofessionell... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de