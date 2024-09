Diesen Star ließen Cole und Dylan Sprouse früher abblitzen

Cole Sprouse (32) und sein Bruder Dylan (32) wurden durch die Serie "Hotel Zack & Cody" weltweit bekannt. In der Sendung "Let's Talk Off Camera with Kelly Ripa" blickte Cole zurück auf diese besondere Zeit. Dabei erwähnte der Riverdale-Star, dass er und sein Bruder niemand Geringeres als Schauspieler Matt Damon (53) am Set abblitzen ließen! Die zwei Jungs waren damals total in ihre Videospiele vertieft und zeigten wenig Interesse, als der prominente Gast auftauchte: "Ich glaube, er kam rein und sagte: 'Hey Jungs. Wow, schön, euch kennenzulernen' und wir sagten: 'Ja, ja. Hey, Mann. Hey, wie geht's?' und gingen gleich wieder zurück zum Spiel."

Die einstigen Teeniestars waren der Erinnerung von Cole zufolge zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich um die 15 Jahre alt. Aus heutiger Sicht gibt er zu, dass die Zwillinge sich bei dem Oscarpreisträger für ihr eher ignorantes Verhalten entschuldigen sollten. Auf der anderen Seite zeigte das Desinteresse an dem Megastar aber auch, dass sich die Brüder früher aus Hollywood nichts machten: "Wenn ich jetzt auf diese Geschichte zurückblicke, finde ich sie eigentlich ganz toll, denn das ganze Ethos, das uns umgab, hat uns nicht wirklich beeinflusst." Laut dem 32-Jährigen waren sie damals eben "einfach nur Kinder", die den ganzen Tag mit Videospielen verbringen wollten.

Es war zwischen den berühmten Geschwistern allerdings nicht immer so harmonisch, wie die Geschichte vermuten lässt. In ihrer Kindheit kam es hin und wieder auch mal zu heftigen Streitigkeiten. In einem vergangenen Interview mit E! News berichtete Dylan nämlich, dass sie sich am Set von "Hotel Zack & Cody" an den Kragen gingen! Er erinnerte sich: "Wir haben uns im Hintergrund bösartig geprügelt, wir sind durch die Gänge gerannt, wir haben gerungen und gekämpft."

Getty Images Matt Damon, 2021

Getty Images Dylan und Cole Sprouse 2007

