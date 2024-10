So süß wurde Barbara bei Victoria's-Secret-Show angefeuert

Am Dienstagabend hatte Barbara Palvin (31) die Ehre, Teil der großen Victoria's Secret Fashion Show 2024 zu sein. In einem hellen Kleid mit Schleppe und überdimensionierten Engelsflügeln schwebte das Model über den Laufsteg. Einer schien besonders aufgeregt zu sein, die Ungarin bei der Show zu sehen: ihr Ehemann Dylan Sprouse (32). Ein Video auf TikTok zeigt, wie er seiner Liebsten im Stehen zujubelt. Das Besondere: Für das Event hat Dylan Pappschilder mit den Köpfen der Haustiere des Paares anfertigen lassen. Mit den Plakaten bewaffnet rief er stolz in Richtung Barbara: "Ich liebe dich, Baby!"

Vor der Show hatte Dylan gegenüber Entertainment Tonight seinen Plan erläutert. Er habe die Schilder vorbereitet, damit Barbara ihre "ganze Familie" sehen könne, sollte sie während der Show nervös sein. Doch statt der Laufstegschönheit war vor allem ihr Liebster angespannt. "Ich mache mir ein bisschen Sorgen, dass sie weinen könnte, wenn sie [die Schilder] sieht, denn sie wird sehr sentimental, wenn es um unsere Tiere geht", gestand Dylan.

Dylan und Barbara gehen schon seit vielen Jahren gemeinsam durchs Leben. Im September 2022 hatten sich der einstige Disney-Star und die Beauty verlobt, im Sommer folgte dann ihre Traumhochzeit auf dem Land in der Nähe der ungarischen Hauptstadt Budapest. Der Ort für die Zeremonie stand für Barbara von Anfang an fest. "Wenn wir nicht in Ungarn geheiratet hätten, hätten meine Eltern mich umgebracht", scherzte sie im Interview mit V Magazine.

Getty Images Dylan Sprouse bei der Victoria's Secret Fashion Show 2024

Getty Images Barbara Palvin und Dylan Sprouse bei einem Event im März 2024

