Dylan Sprouse und Barbara Palvin nach Hochzeit gesichtet!

Sie genießen ihre Zeit als verheiratetes Paar! Dylan Sprouse (30) und Barbara Palvin (29) gehen schon seit über fünf Jahren gemeinsam durchs Leben. Im vergangenen Monat hatten der Schauspieler und das Model dann sogar ihre Verlobung offiziell gemacht. Der Schritt vor den Traualtar ließ dann nicht lange auf sich warten: Am vergangenen Wochenende gaben sich die beiden das Jawort. Nun wurden Dylan und Barbara zum ersten Mal seit der Hochzeit gesehen!

Fotos, die Daily Mail vorliegen, zeigen die Turteltauben gemeinsam in Hollywood. Liebevoll legt Cole Sprouse' (30) Bruder seine Hand auf den Rücken seiner Ehefrau, während sie gemeinsam durch die Menschenmenge gehen. Für ihre Datenight tragen die beiden eher legere Kleidung: Barbara zeigt sich in einer blau karierten Jeanshose, die sie mit einem weißen T-Shirt und weißen Sneakern kombiniert. Dylan präsentiert einen einfarbigen Look: Er trägt eine lockere braune Hose und ein dazu passendes T-Shirt.

Zwei ganz andere Looks wählten die beiden zu ihrer Hochzeit: Fotos, die Vogue bei Instagram veröffentlichte, gaben Fans einen kleinen Einblick in die Zeremonie der beiden. In einem eher schlichten weißen Brautkleid und einem schicken schwarzen Anzug spazierte das frisch vermählte Paar gemeinsam aus der Kirche.

Getty Images Dylan Sprouse und Barbara Palvin, Vanity Fair Oscar Party 2022

Getty Images Barbara Palvin und Dylan Sprouse

Getty Images Barbara Palvin und Dylan Sprouse, April 2023

