Überraschung: Steff Jerkel und Peggy haben sich verlobt!

Stephan Jerkel (54) und Peggy Jerofke sind sich ganz sicher miteinander! 2022 trennten sich die Auswanderer nach 24 Jahren Beziehung. Doch die Liebe schien nie ganz weg zu sein: Wie ein Instagram-Clip zeigt, ist Steff nun vor seiner Auserwählten auf die Knie gegangen und hat ihr die Frage aller Fragen gestellt. Der Westen berichtet außerdem, dass in Steffs neuem Laden auf Mallorca bereits den ganzen Abend über eine große Überraschung angekündigt wurde. Dort bedankte er sich zunächst bei seinen Unterstützern und richtete dann einige Worte an Peggy: "Ich habe keinen sehnlicheren Wunsch, als dass du meine Frau wirst." Den Wunsch erwiderte Peggy offenbar – sie nahm den Antrag ihres Liebsten sichtlich gerührt an.

Erst im Februar hatte das Goodbye Deutschland-Paar gegenüber Vox ausgeplaudert, dass sie über ein Liebes-Comeback nachdenken. Bei "Volle Kraft voraus – Die Kreuzfahrt-Doku", an der die beiden gemeinsam teilnahmen, wollten sich Steff und Peggy die nötige "Zeit nehmen – Zeit, um herauszufinden, ob es doch noch eine Chance für die Liebe gibt." Dass sie es noch einmal miteinander versuchen wollen, gaben sie allerdings erst vor wenigen Wochen bekannt.

Im Mai des vergangenen Jahres sah das aber noch ganz anders aus: Während Peggy bei Kampf der Realitystars noch um den Titel kämpfte, erklärte Steff bei "Kampf der Realitystar – Die Stunde nach der Stunde der Wahrheit", dass es wohl kein Comeback mehr gebe: "Ich glaube, da ist schon was Neues im Busch. [...] Ich bin nicht der Neue." Damals erklärte er zudem, dass sie bereits zuvor versucht hätten, wieder zueinanderzufinden – allerdings ohne Erfolg.

Anzeige Anzeige

RTL Peggy Jerofke und Steff Jerkel bei "Das Sommerhaus der Stars"

Anzeige Anzeige

Instagram / peggyjerofke Stephan Jerkel und Peggy Jerofke

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Hättet ihr gedacht, dass Steff und Peggy wieder zueinanderfinden? Nein, damit habe ich überhaupt nicht gerechnet! Ja, das hat sich schon angedeutet. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de