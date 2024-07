Vandalismus und Mord: Peggy und Steff Jerkel werden bedroht!

Peggy Jerofke und Steff Jerkel (54) führen mit ihrer kleinen Tochter Josephine ein glückliches Leben auf Mallorca. Doch dieses wird nun durch schlimme Vorfälle überschattet. Die Goodbye Deutschland-Stars wurden Opfer von Vandalismus! "Was gibt es für kranke Menschen? Die haben bei Peggy das Auto zerkratzt und den Reifen plattgemacht. Mir haben sie die Radmuttern losgeschraubt", berichtet der einstige Promi-Büßen-Kandidat erschüttert in seiner Instagram-Story. Doch damit nicht genug. Wie Steff im Netz deutlich macht, habe seine Liebste auch eine Morddrohung erhalten. "Die Drohung, dass Peggy am 14.07.2024 umgebracht werden soll" hätten die Realitystars bis dato nicht ernst genommen.

Töchterchen Josephine fährt regelmäßig mit ihren beiden Eltern im Auto mit. Bei beiden Vorfällen war die Sechsjährige mit an Bord. Dass Fremde mutwillig seine Tochter in Gefahr bringen, geht für Steff zu weit. "Scheiß auf mich, aber denkt mal an das Kind, ihr kranken Menschen", schimpft der TV-Auswanderer wütend und fügt entgeistert hinzu: "Dass ihr ein Kind in Gefahr bringt... Da kriege ich richtig Hass. Ich hoffe, ich kriege euch." Um die Täter zu schnappen, hat der Gastronom bereits einen Plan. Er will die Videos seiner Überwachungskamera auswerten und zeigt sich zuversichtlich: "Wir kriegen euch. Morgen wird [die Aufnahme] bearbeitet", schreibt er zu Fotos der Videoclips.

Eigentlich haben die Reality-TV-Darsteller in diesem Jahr eine echte Glückssträhne. Nach ihrer turbulenten Beziehung hatten sich Steff und Peggy im Jahr 2022 getrennt. Doch zu Beginn dieses Jahres war es dann zum überraschenden Liebes-Comeback des Langzeitpaars gekommen. Vor wenigen Wochen gaben sie ihrem Neuanfang den absoluten Feinschliff: Nach rund 24 Jahren On-off-Beziehung stellte Steff seiner Peggy endlich die Frage aller Fragen und hielt um ihre Hand an.

Instagram / peggyjerofke Peggy Jerofke, Stephan Jerkel und ihre Tochter Josephine im Juni 2021

Instagram / peggyjerofke Peggy Jerofke geht vor Peggy Jerofke

