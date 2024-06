Verlobung: Stephan Jerkel geht vor seiner Peggy auf die Knie

Schöne Neuigkeiten von Mallorca! Stephan Jerkel (54) ging auf die Knie und stellte seiner Liebsten Peggy Jerofke die Frage aller Fragen. Die Verlobung fand in Steffs neuem Laden auf der beliebten Urlaubsinsel statt. "Ich habe keinen sehnlicheren Wunsch, als dass du meine Frau wirst", richtete der Auswanderer laut Der Westen liebevolle Worte an seine Auserwählte. Diese nahm den Antrag sichtlich gerührt an.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de