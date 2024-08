Carlos PenaVega war eifersüchtig auf Kussszenen seiner Alexa

Alexa PenaVega (35) enthüllt, dass ihr Mann Carlos (34) zu Beginn ihrer Ehe eifersüchtig auf ihre Liebesszenen in Filmen reagierte. In einem Interview mit Fox News erklärt die "Spy Kids"-Bekanntheit: "Vor einigen Jahren war Carlos ein wenig eifersüchtig, aber ich denke, je sicherer und bequemer wir wurden und je näher wir Gott kamen... es gab nie ein Bedürfnis, sich von jemand anderem bedroht zu fühlen." Dank ihres gewachsenen Vertrauens sei das inzwischen kein Problem mehr für sie.

Besonders Carlos habe an sich gearbeitet: "Es gibt gesunde Grenzen." Der Schauspieler und seine Frau standen kürzlich gemeinsam für einen Weihnachtsfilm vor der Kamera. In dem ersten gemeinsamen Projekt ihrer eigenen Produktionsfirma werden die beiden sogar als Liebespaar auftreten. Die Turteltauben versichern, dass die Dreharbeiten in keiner Weise unangenehm für sie waren. "Dieser Film ist besonders, weil wir ihn produzieren konnten. Es war ein großartiges Erlebnis", sagt Carlos.

Alexa und Carlos hatten sich in einem Bibelkreis kennen und lieben gelernt. 2014 traten sie vor den Traualtar und erlebten seitdem einige Höhen und Tiefen. Dieses Jahr war besonders schwer für sie, da ihr viertes Kind im April still zur Welt kam. In einem gemeinsamen Instagram-Statement schrieben sie: "Man kann nie die richtigen Worte finden, wenn es um einen Verlust geht. Nach einer schönen und friedlichen Geburt wurde unsere Tochter Indy stillgeboren." Das Paar hat drei weitere Kinder, die Söhne Ocean und Kingston und ihre Tochter Rio. Besonders ihr Glaube habe Alexa und Carlos dabei geholfen, über diesen Verlust hinwegzukommen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Alexa und Carlos PenaVega

Anzeige Anzeige

Instagram / vegaalexa Alexa und Carlos PenaVega mit ihren Kindern, Dezember 2023

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Könnt ihr verstehen, dass Carlos am Anfang eifersüchtig war? Ja, total! Nee, das ist ja nur der Job seiner Frau... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de