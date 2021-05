Alexa (32) und Carlos PenaVega (31) sind jetzt zu fünft! Im Dezember vergangenen Jahres hatten die Schauspieler die frohe Neuigkeit publik gemacht, dass sie erneut Eltern werden. Auch das Geschlecht hatte die "Spy Kids"-Darstellerin im Februar bereits bekannt gegeben: Die US-Amerikanerin erwartete ein Mädchen. Ihre zwei Söhne Ocean King und Kingston durften sich also auf ein kleines Schwesterchen freuen. Jetzt ist es endlich soweit: Die Eltern verkündeten gerade die Geburt ihrer Tochter!

Auf Instagram teilte die 32-Jährige jetzt die süße Botschaft mit ihren Fans. Unter ein erstes Foto des Neugeborenen schreibt die frischgebackene Dreifach-Mama: "Die kleine Rio konnte es nicht erwarten, rauszukommen und mit ihren Brüdern zu spielen." Damit gibt Alexa zu verstehen, dass der errechnete Geburtstermin erst in ein paar Wochen gewesen wäre. Das Mutter-Tochter-Duo sei aber wohlauf. "Der Mama geht es gut und das kleine Mädchen macht auf der Neugeborenen-Intensivstation eine gute Figur", offenbart die "Nine Months"-Darstellerin.

Unter dem Beitrag zur Verkündung tummeln sich Glückwünsche an die beiden. Neben zahlreichen Fans gehören auch einige Kollegen des Paares zu den Gratulanten. "Ich liebe dich, Mama! All meine Kraft und Liebe für dich", kommentierte beispielsweise die Schauspielerin Nikki Reed (32). Auch die "Reality School"-Darstellerin Danica McKellar (46) richtete liebe Worte an die Familie: "Oh mein Gott, Gratulation!"

Instagram / vegaalexa Alexa Vega und Carlos Penas Baby

Getty Images Alexa und Carlos PenaVega

Instagram / vegaalexa Alexa Vega und Carlos Pena

