Endlich beantwortet die schwangere Alexa Vega (30) die Frage aller Fragen! Anfang des Jahres verkündeten der "Spy Kids"-Star und Ehemann Carlos Pena (29) süße Neuigkeiten: Sohnemann Ocean King PenaVega bekommt ein Geschwisterchen! Ob jedoch ein Bruder oder aber eine Schwester für den Hosenmatz unterwegs ist, verrieten die Eltern bisher nicht. Doch jetzt enthüllen Alexa und Carlos mit einem zauberhaften Foto: Sie bekommen noch einen Jungen!

Via Instagram veröffentlichte Papa Carlos nun einen zuckersüßen Schnappschuss – und zwar im doppelten Sinne: Auf dem Pic posieren der Hottie und seine Frau mit einer bunt verzierten Babytorte! "Es ist ein...", steht auf der Leckerei geschrieben und darüber wurde je ein rosafarbener und ein blauer Kinderschuh platziert. Den Aufschluss gibt am Ende dann die Farbe im Inneren des Kuchens: babyblau!

Scheinbar hat Carlos im selben Zug sogar schon den Namen für seinen zweiten Sohn verraten: "Ich kann es kaum erwarten, Kingston in unserer kleinen Familie zu begrüßen", schrieb der 29-Jährige in der Bildunterschrift. Was würdet ihr von der Idee halten? Stimmt ab!

Instagram / vegaalexa Carlos Pena, Ocean King und Alexa Vega im Januar 2019

Anzeige

Getty Images Carlos Pena und Alexa Vega beim Hallmark Channel Summer TCA 2018

Anzeige

Instagram / therealcarlospena Alexa Vega, Carlos Pena und Ocean King PenaVega im Januar 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de