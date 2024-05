Alexa PenaVega erstmals nach Stillgeburt auf Red Carpet

Der erste öffentliche Auftritt nach dem schweren Verlust! Vor wenigen Tagen besuchten Alexa PenaVega (35) und ihr Ehemann Carlos PenaVega (34) die Premiere ihres neuen Films "Mr. Manhattan". Es ist der erste öffentliche Auftritt der "Spy Kids"-Bekanntheit und des "Big Time Rush"-Stars nach dem Verlust ihres vierten Kindes. Für den Streifen, der bei dem amerikanischen Streamingdienst Great American Pure Flix zu sehen sein wird, standen beide vor der Kamera. Der Film handelt von einem Anwalt, dessen Leben nach dem Tod seines Bruders auf den Kopf gestellt wird, da er das Sorgerecht für seine Nichte und seinen Neffen erhält.

Erst vor Kurzem meldete sich Alexa nach dem Schicksalsschlag erstmals wieder bei ihrer Community auf Instagram. "Ich glaube nicht, dass ich so etwas je erlebt habe, und ich hoffe, dass ich so etwas nie wieder erleben werde", äußerte sich die 35-Jährige in einem Clip und ergänzte: "Indy zu verlieren war sehr schwer […] Es war für uns alle eine sehr schwierige Zeit, die wir durchstehen mussten."

Vor rund einem Monat teilten Alexa und Carlos die traurige Botschaft vom Verlust ihres Kindes in den sozialen Medien. "Man kann nie die richtigen Worte finden, wenn es um einen Verlust geht. Nach einer schönen und friedlichen Geburt wurde unsere Tochter Indy stillgeboren", erklärten sie in einem Statement und fügten hinzu: "Es war eine schmerzhafte Reise. Aber im Schmerz haben wir Frieden gefunden."

Getty Images Alexa und Carlos PenaVega

Getty Images Carlos PenaVega und Alexa PenaVega

