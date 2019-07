Endlich ist er da! Erst im Januar machten der "Spy Kids"-Star Alexa Vega (30) und der Sänger Carlos Pena (29) es öffentlich: Sie erwarten ihr zweites Kind. Am Dienstag war es dann so weit: Der kleine Mann erblickte das Licht der Welt. Das krönt nicht nur das Familien-Glück der beiden Eltern, sondern dürfte auch den bereits zweijährigen Bruder Ocean King freuen. Und zu dem kleinen Ozeankönig gesellt sich damit nun ein weiterer ungewöhnlicher Name dazu.

Auf Instagram machte Carlos es amtlich: "Es ist offiziell. Wir sind eine vierköpfige Familie", schrieb er zu einem Family-Pic aus einer Klink im hawaiianischen Maui. Und auch die spezielle Namensgebung wollte der Musiker seinen Fans natürlich nicht vorenthalten. Der kleine Sonnenschein wird ab sofort auf Kingston James Pena Vega hören. Was es mit diesem Namen auf sich hat, verriet er bisher aber nicht.

Die Netzgemeinde war vollkommen aus dem Häuschen von der Baby-News und gratulierte fleißig. "Willkommen Kingston", begrüßten einige Follower den Spross des Promi-Paares. Die Freude über den Nachwuchs scheint riesig zu sein. So kommentierte ein User: "Gratulation zum neuen Baby. Ich freue mich so für euch."

Instagram / vegaalexa Carlos Pena, Ocean King und Alexa Vega im Januar 2019

Getty Images Carlos Pena und Alexa Vega beim Hallmark Channel Summer TCA 2018

Instagram / therealcarlospena Alexa Vega, Carlos Pena und Ocean King PenaVega im Januar 2019

