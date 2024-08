Jean Pierre Kraemer und seine Julia Meck haben geheiratet

Jean Pierre Kraemer hat sich getraut und seine langjährige Partnerin Julia Meck geheiratet! Der Star aus der Dokusoap "Die PS-Profis – Mehr Power aus dem Pott" verkündet die frohe Nachricht am Freitag auf Instagram und teilt beeindruckende Fotos von der Hochzeit im Grand Canyon. Auf den Bildern trägt Julia ein elegantes, wadenlanges Kleid, während JP in einem hellen Anzug mit Fliege zu sehen ist. Zu ihrer Hochzeit genossen sie offenbar noch einen Helikopterflug über den US-amerikanischen Nationalpark.

In der Bildunterschrift drückt der YouTuber seine Freude aus. "Dankbarkeit, Liebe in diesem Maße zu einem so späten Zeitpunkt in meinem Leben fühlen zu dürfen, macht mich unglaublich sprachlos und glücklich zugleich! Julia Meck-Kraemer, ich liebe dich!", schwärmt er von seiner frischgebackenen Ehefrau. Andere Promis wie Tobias Wolf wünschen dem Pärchen alles Liebe für die Zukunft.

JP ist nicht nur durch seine TV-Auftritte bekannt, sondern betreibt auch den äußerst erfolgreichen YouTube-Kanal "JP Performance". Julia hingegen ist als Influencerin aktiv. Das Paar lernte sich vor sieben Jahren auf der Essen Motor Show kennen und verlobte sich im September 2023. Jetzt folgt endlich die Hochzeit und ein neues, aufregendes Kapitel beginnt im Leben des Social-Media-Pärchens.

Instagram / jeanpierrekraemer Jean Pierre Kraemer und seine Verlobte im September 2023

Instagram / jeanpierrekraemer Jean Pierre Kraemer, Webstar

