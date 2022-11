Diese Promis sind bei der "TV total Autoball WM" dabei!

Welcher Promi holt sich den Titel? Ende September wurde publik, dass die TV total Autoball WM dieses Jahr zum ersten Mal seit 2014 wieder ausgetragen wird. Am 16. Dezember soll die Weltmeisterschaft in der ZAG-Arena in Hannover stattfinden. Vorab wurde schon bekannt gegeben, dass der TV-Moderator Sebastian Pufpaff (46) für Deutschland an den Start gehen wird. Doch gegen welche VIPs tritt er an?

Wie in einer Pressemitteilung nun offiziell gemacht wurde, darf sich der 46-Jährige über harte Gegner freuen. Unter anderem will sich der ehemalige Fußballer Rúrik Gíslason (34) der neuen Herausforderung stellen. Er vertritt sein Heimatland Island bei der WM. Andrea Kaisers (40) Ehemann Sébastien Ogier (38) ist ebenfalls mit dabei. Er geht für Frankreich an den Start. Webstar Jean Pierre Kraemer tritt für die Bahamas an. Und auch der Rapper Eko Fresh (39) ist wieder mit von der Partie. Er will den Sieg für die Türkei einfahren.

Doch damit nicht genug: Der Pressemitteilung zufolge gibt es noch drei weitere Promis, die dieses Jahr zum Weltmeister gekürt werden wollen. Bislang wurde vom Sender ProSieben allerdings noch nicht bekannt gegeben, um wen es sich dabei handelt. Wie gefällt euch der Cast bisher? Stimmt in der Umfrage unten ab!

Getty Images Rúrik Gíslason bei den About You Awards in Mailand, Mai 2022

ActionPress Jean Pierre "JP" Kraemer bei einem Event in Köln im März 2017

Getty Images Eko Fresh, Rapper

