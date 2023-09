Jean Pierre Kraemer hat sich mit seiner Freundin verlobt!

Jean Pierre Kraemer macht sein großes Glück öffentlich! Hinter dem einstigen "Die PS-Profis"-Moderator liegt eine schwere Zeit. Im vergangenen Jahr gab er bekannt, an einer Form von Autismus zu leiden und mit seelischen Problemen zu kämpfen. Seine Partnerin Julia hat ihm in diesen Phasen stets zur Seite gestanden. Nun feiern sie gemeinsam einen Meilenstein in ihrer Beziehung: Jean Pierre hat seiner Liebsten einen Antrag gemacht.

"Sie ist ein großer Grund meines Fortschritts und das auch schon seit Jahren und ich bin einfach sehr glücklich, euch sagen zu können, dass wir verlobt sind", schwärmt der 43-Jährige in einem Instagram-Post, in dem Julia stolz ihren Ring präsentiert. Jean Pierre betonte, dass er momentan in der stolzesten und glücklichsten Phase seines Lebens sei. "Was diese Wahnsinnsfrau auszeichnet, ist einfach ihre unglaubliche Geduld und Kraft, mit so einem Kopf und Mensch wie mir umzugehen, mich an die Hand zu nehmen und mir die Welt zu zeigen, wie ich sie wirklich nicht gekannt habe", freut er sich weiter.

Doch auch Julia meldet sich mit einem süßen Beitrag zu den Liebesnews. "Ich kann es kaum erwarten, für immer mit dir zusammen zu sein", schreibt die Influencerin zu einer Reihe gemeinsamer Fotos. Es ist derzeit der einzige Beitrag auf ihrem Profil, den sie ihrem Ehemann in spe widmet.

Jean Pierre Kraemer

Jean Pierre Kraemer und seine Verlobte Julia

Julia Meck

