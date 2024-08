Mit 74: Wrestling-Bösewicht Kevin Sullivan ist gestorben

Die Wrestling-Welt trauert um einen ganz großen Helden. Kevin Sullivan ist im Alter von 74 Jahren verstorben. Die Organisation, in der der Sportler jahrelang tätig war, bestätigt dies auf ihrer Website. "Die WWE hat mit Bedauern erfahren, dass Kevin Sullivan im Alter von 74 Jahren verstorben ist", heißt es dort. "Als einzigartige und einflussreiche Figur in der Geschichte des Sport-Entertainments war Sullivan sowohl im Ring als auch hinter den Kulissen mit seiner Vorliebe für ausgefallene Ideen, die kreative Grenzen überschritten, erfolgreich." Der Familie und den Freunden des Wrestlers spricht die Liga ihr Beileid aus.

Als "The Taskmaster", zu Deutsch "Der Erlediger", erlangte Kevin große Berühmtheit. Dabei stellte er meistens den Bösewicht im Ring dar. "Sullivan war ein wichtiger Konkurrent für die legendärsten Helden des Rings, darunter Dusty Rhodes, Hulk Hogan (70) und die Road Warriors. Er spezialisierte sich darauf, gefährliche Gruppierungen anzuführen, darunter seine verruchte Army of Darkness", erinnert sich die WWE.

Obwohl Kevin schon seit Jahren nicht mehr regelmäßig in Wettkämpfen antrat, gelang es ihm, eine treue Gefolgschaft zu halten. Auf X erinnert sich ein User: "Dieser Mann hat mir als Kind richtig Angst eingejagt. RIP an eine Legende." Der Taskmaster sorgte immer für besondere Momente in der Arena. "Ich bete für seine Familie. Er hat vielen Zuschauern ein Lächeln aufs Gesicht gezaubert", schwärmt ein anderer Fan.

ActionPress / George Napolitano / MediaPunch Kevin Sullivan, Wrestler

ActionPress / John Barrett / PHOTOlink / MediaPunch Paul Orndorff und Kevin Sullivan

