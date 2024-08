So gut versteckte schwangere Liz Kaeber ihren Babybauch

Liz Kaeber (31) könnte glücklicher nicht sein! Die Influencerin verkündete vor wenigen Minuten ihre erste Schwangerschaft und präsentierte dazu ihren Babybauch in einem Video auf Instagram. Klein ist ihre Kugel allerdings nicht mehr – wie konnte sie ihre Schwangerschaft so gut vor ihren Fans geheim halten? Promiflash hat das Profil der werdenden Mama dazu näher unter die Lupe genommen und ihre Tricks aufgedeckt. Wer beim Social-Media-Profil von Liz näher hinschaut, entdeckt auf ihren Beiträgen der vergangenen Wochen immer wieder eine bestimmte Pose. Die ehemalige Bachelor-Kandidatin dreht auf den meisten Fotos und Videos ihren Rücken zur Kamera und konnte somit ihren Bauch verdecken. Bei einem ihrer Beiträge vor wenigen Tagen posierte Liz in einem cremefarbenen Kleid – wieder einmal mit dem Rücken zum Fotografen. Da sie allerdings eine ganze Bilderreihe veröffentlichte, kann auf dem einen Schnappschuss eine leichte Wölbung ihres Bauches erkannt werden. Die Bilderreihe von vor wenigen Tagen und ihr Video, in dem sie ihre Schwangerschaft verkündet, sind zudem am selben Tag entstanden.

Auf einigen ihrer Beiträge trug Liz ganz bewusst weite Klamotten, die ihren Bauch gekonnt verdecken. Mithilfe einer großen Tasche kaschierte sie zusätzlich die Wölbung ihres Bauches. Einige aufmerksame Fans konnte sie trotz ihrer Oversize-Kleidung nicht hinters Licht führen. "Eine Schwangerschaft lässt sich vermuten", mutmaßte ein Nutzer unter einem kurzen Video aus dem vergangenen Monat.

Liz' Weg bis zur Schwangerschaft war mehr als steinig. Die Unternehmerin leidet bereits seit Jahren an Endometriose, die Frauen mit Kinderwunsch meistens schwer zu schaffen macht. Mit ihrem Ehemann Nick Maerker hat Liz eine starke Schulter, an die sie sich jederzeit anlehnen kann. Die beiden gehen bereits seit rund sieben Jahren einen gemeinsamen Weg und wollten schon sehr früh eine eigene Familie gründen. Das Geheimnis ihrer glücklichen Partnerschaft verriet die 31-Jährige vor rund zwei Jahren auf Social Media: "Das Perfekte gibt es nicht, aber ihr gemeinsam könnt es perfekt machen. Dazu gehört viel Verständnis, Selbstliebe, offene und ehrliche Kommunikation, der nötige Respekt und natürlich die Liebe."

Instagram / lizkaeber Liz Kaeber im Juli 2024

Instagram / lizkaeber Nick Maerker und Liz Kaeber

Habt ihr trotzdem erahnen können, dass Liz schwanger ist? Ja, ich habe es sofort gesehen. Nee, ich war total überrascht. Ergebnis anzeigen



