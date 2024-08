In dieser Woche ist Xander Stephingers schwangere Freundin

Xander Stephinger wird zum ersten Mal Papa. Mit seiner neuen Freundin Lilly erwartet der Make Love, Fake Love-Star ein Kind. Auf Instagram verrät er nun einige Details, die die Schwangerschaft betreffen. So beantwortet er auf Nachfrage eines Fans, dass Lilly sich in der 16. Woche befindet. Der TV-Star freut sich schon sehr auf das Kind: "Ich bin langsam schon etwas aufgeregt, freue mich sehr und bin superglücklich."

Das Geschlecht ihres Babys wissen Xander und Lilly noch nicht – dafür haben sie sich aber schon Gedanken darüber gemacht, wie sie ihren Sprössling nennen wollen: "Wir haben schon einige Namen, die wir schön finden." Bevor das Kind auf der Welt ist, wollen die zwei dann auch zusammenziehen. Derzeit leben sie noch getrennt – sie sind auch erst seit April dieses Jahres ein Pärchen.

Xander machte sich durch seine Teilnahme an "Make Love, Fake Love" einen Namen. In die Show war er eigentlich mit seiner damaligen Freundin Lisa Postel gegangen, doch er konnte der Versuchung nicht widerstehen und verguckte sich in die Single-Lady Antonia Hemmer (24). Danach gingen sie aber getrennte Wege, bis Xander schließlich mit seiner jetzigen Freundin Lilly zusammenkam.

Xander und Lilly, Juni 2024

Xander Stephinger, "Make Love, Fake Love"-Bekanntheit

