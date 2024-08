Trotz Ehering: Jennifer Lopez schweigt zu Trennungsgerüchten

Jennifer Lopez (55) schweigt beharrlich zu ihrer turbulenten Beziehung mit Ben Affleck (51), um die sich aktuell viele Spekulationen ranken. Am Freitag trifft TMZ die Sängerin beim Verlassen eines Restaurants in Beverly Hills an. Obwohl die Familienmutter ihren Ehering stolz an ihrer Hand trägt, hat sie auf die Frage hin, wie es ihr und ihrem Partner aktuell ergehe inmitten all der Scheidungsgerüchte, nichts als Stillschweigen übrig.

Doch die "Hustlers"-Darstellerin zeigt sich nicht immer mit dem Symbol ihrer Ehe: Anfang der Woche war sie ohne den Ring unterwegs, während sie sich gemeinsam mit ihrer Tochter Emme ein 68-Millionen-Dollar-Anwesen in Beverly Hills ansah, wie das Magazin zudem berichtet. Der Schauspieler hingegen wurde in letzter Zeit sowohl mit als auch ohne seinen Ehering gesichtet. Bereits im vergangenen Monat hatte das Paar seine gemeinsame Villa zum Verkauf angeboten, und Ben kaufte sich ein neues Haus ausgerechnet zu Jennifers Geburtstag.

Erst vergangene Woche wurde laut TMZ bekannt, dass Jennifer und Ben inzwischen jegliche Kommunikation eingestellt haben sollen, sowohl persönlich als auch über das Telefon. Die Eheprobleme der beiden sind seit Mai immer wieder öffentlich thematisiert worden. Die On-off-Beziehung der beiden hatte vor 20 Jahren begonnen und erlebte 2021 eine Wiederbelebung, die nun offensichtlich am Scheideweg steht. In Hollywood wird nun spekuliert, ob das vermeintliche Traumpaar bald endgültig getrennte Wege geht.

Getty Images Jennifer Lopez und Ben Affleck im Juni 2023

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez, Dezember 2023

