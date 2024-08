War Beziehungsende von J.Lo und Ben Affleck vorhersehbar?

Die Ehe von Jennifer Lopez (55) und Ben Affleck (51) scheint endgültig vorbei zu sein. Eine Frage blieb bisher aber offen – was ist schiefgelaufen? Laut Pagesix sollen sich die Menschen in Bennifers Umfeld sicher sein: Die Ehe zwischen J.Lo und Ben war nie für ein Happy End bestimmt. Laut einem Insider sollen sich die zwei, als sie nach vielen Jahren der Trennung wieder aufeinandertrafen, kopfüber in die Beziehung gestürzt haben. Beide haben wissen wollen: "Was wäre, wenn?"

Die vorherrschende Meinung in ihrem Umfeld sei demnach, dass der Batman-Darsteller und die 55-Jährige sich wohl all die Jahre nicht aus dem Kopf bekommen hätten – sie hätten das Gefühl gehabt, da wäre noch etwas "Unerledigtes". "Sie haben sich vom Moment hinreissen lassen." Jennifer hatte sich diese Hochzeit – die Kleider, die Freunde und all das Drum und Dran – seit Jahrzehnten gewünscht. Nach knapp zwei Jahren Ehe kam das Paar nun aber zu einer Erkenntnis: "Sie haben mit all den unerledigten Dingen von vor über 20 Jahren abgeschlossen. [...] Sie wissen jetzt sicher, dass sie nicht für die Ewigkeit gemacht sind", betont eine der Quellen und fügt hinzu: "Keine unbeantworteten Fragen mehr. Sie haben alles gesehen, was sie sehen mussten."

Die "Jenny From The Block"-Interpretin und der Schauspieler lernten sich 2002 am Filmset von "Gigli" kennen – sie verliebten sich ineinander und verlobten sich noch im selben Jahr. Die Beziehung sollte aber nicht halten: Zwei Jahre später, noch bevor sie vor den Traualtar treten konnten, trennten sich die beiden. Jeder ging seiner Wege – Ben heiratete Schauspielkollegin Jennifer Garner (52), Jennifer zuerst Marc Anthony (55), anschließend den Tänzer Chris Judd. 2021 folgte dann das große Liebes-Comeback von Bennifer. Nur drei Jahre später soll nun die Scheidung kurz bevorstehen – wie unter anderem Mirror berichtete, sei die Scheidungserklärung bereits vorbereitet.

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez, 2024

Getty Images Jennifer Lopez und Ben Affleck, 2003

