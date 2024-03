"Endlich": Kattia Vides schwärmt von ihrer Schwangerschaft

Kattia Vides (36) hat allen Grund zur Freude. Gemeinsam mit ihrem Ehemann, dem CDU-Politiker Patrick Weilbach (36), erwartet sie ihr erstes Kind. 2021 gaben die beiden sich das Jawort. Promiflash hat bei dem einstigen Bachelor-Girl nachgefragt, wie es ihr in dieser aufregenden neuen Phase ihres Leben geht. "Die Schwangerschaft verläuft bisher wirklich gut", freut sich die Kolumbianerin. Abgesehen von einer gesteigerten Geruchsempfindlichkeit habe sie keine Schwierigkeiten. Kattia berichtet: "Natürlich gibt es Tage, an denen ich mich etwas müder fühle oder kleinere Beschwerden auftreten, aber glücklicherweise musste ich mich bisher nicht übergeben."

Bisher sei die Schwangerschaft eine durchweg gute Erfahrung für die Ex-Dschungelcamp-Kandidatin. Auch die Veränderungen ihres Körpers begrüßt sie mit offenen Armen. "Es bringt mich zum Lachen, wenn ich im Spiegel beobachte, wie sich mein sonst so schlanker Körper durch die Schwangerschaft verändert", meint Kattia im Interview mit Promiflash. Dass ihr sehnlicher Wunsch nach einem Baby nun endlich wahr wird, stimmt die Frau des Politikers rundum fröhlich. Sie schwärmt: "Selbst an Tagen mit Beschwerden muss ich schmunzeln und denke mir: Ja, ich bin endlich schwanger!"

Erst gestern machte die Reality-TV-Persönlichkeit die süßen Neuigkeiten mit einem kurzen Video publik. "Wir erwarten unser erstes Kind. Ein Wunder, das nicht nur unser Herz mit unendlicher Freude erfüllt, sondern auch unsere Familien verbindet und belebt", verkündete Kattia auf Instagram. Es sei ein schwieriger Weg zur Schwangerschaft gewesen – umso glücklicher sei das Paar, dass es nun endlich geklappt hat.

