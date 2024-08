Diese Frauen und Männer kämpfen um Bachelorette Stellas Herz

Für Stella Stegmann (27) wird es ernst. Ab dem 26. August wird die Influencerin als Bachelorette nach der Liebe ihres Lebens suchen. Das Besondere: Zum ersten Mal kämpfen Männer und Frauen um das Herz der Rosenverteilerin. Nun stellt der Sender RTL in einem Instagram-Post auch die Kandidaten vor, die ihr Glück versuchen werden. 20 Männer und Frauen werden ins Rennen um Stella gehen, und es ist ein bunter Mix. So sind mit dem 32-jährigen Markus und dem 35-jährigen Martin gleich zwei Fitness-Unternehmer dabei. Aber auch Maximilian packt offenbar gerne an – er ist Kaufmann für Groß- und Außenhandel. Hinzu kommen Zeitsoldat Brian und die beiden Sales Manager Erik und Devin. Aaron ist 31 und Sozialarbeiter, Mitstreiter Jan kommt als Feuerwehrmann aus dem hohen Norden in Hamburg. Aber auch Rapper Ferry, Standortleiter Fabian, Maschinentechniker Lukasz sowie Softwareentwickler Peter und Lokführer Smith werden ihr Glück versuchen.

Allerdings stehen die Mädels den Jungs in nichts nach. Sie bringen ebenfalls einiges an Erfahrungen mit sich. Unter anderem werden die Zahnarzthelferin Akosua und die Rettungssanitäterin Aysun Stella umgarnen. Konkurrenz bekommen sie von der Servicemitarbeiterin Emma und der Sozialarbeiterin Leila – genau wie Content Creatorin Luna. Und was sagen die Fans zu den neuen Kandidaten? Bisher fallen die Meinungen gemischt aus. Während die einen offenbar zufrieden mit dem Cast sind, haben die anderen sich wohl mehr erhofft. "Schade, dass die Besetzung nicht 50:50 aufgeteilt wurde... bin jetzt leider noch nicht überzeugt", beschwert sich ein User unter dem Post. Ein anderer hält dagegen: "So wenig beziehungsweise gar keine Content Creator! Das ist doch mal schön!"

Mit Stella geht die erste queere Bachelorette in dem Format auf die Suche nach dem richtigen Partner und bringt so ordentlich frischen Wind in den Rosenkosmos. Und sie hat offenbar einiges vor. Im Interview mit Promiflash verriet die Frankfurterin, worauf die Fans gespannt sein dürfen. "Ich habe mir eigentlich gar keine Grenzen gesetzt. Ich bin ein sehr offener Mensch. Genau das, was ich im realen Leben mache, mache ich auch in so einer Show!", versprach die 27-Jährige.

