Im Alter von 91 Jahren: Richard "Mörtel" Lugner ist tot

Traurige Nachrichten aus Wien: Richard Lugner ist tot. Wie unter anderem die österreichische Zeitung Krone berichtet, sei der Bau-Mogul am Montag im Alter von 91 Jahren gestorben. Es habe am Morgen einen Rettungseinsatz in seiner Döblinger Villa gegeben, bei dem noch Reanimierungsversuche unternommen worden seien. Doch der Unternehmer konnte nicht gerettet werden und verstarb. Weitere Details zu den Umständen seines Todes sind bisher nicht bekannt.

Der Österreicher, der vielen unter seinem Spitznamen "Mörtel" bekannt war, hatte in den vergangenen Monaten einige gesundheitliche Probleme. Erst vor wenigen Wochen wurde er am Herzen operiert. "Am Freitag bin ich gleich in der Früh ins AKH gebracht worden, weil mein Einriss an einer Herzklappe sich vergrößert hat. Das musste man sofort machen, weil es schon lebensgefährlich war", berichtete er noch im Juli gegenüber Bild. Danach habe er sich eigentlich gut davon erholt – ob die OP mit seinem Tod zusammenhängt, ist nicht bekannt.

Richard (91) war ein großer Name in der österreichischen Society. Vor allem mit seinem Liebesleben sorgte er immer wieder für Schlagzeilen. Erst Anfang Juni hatte der 91-Jährige seiner sechsten Ehefrau Simone Reiländer, die er liebevoll Bienchen nannte, das Jawort gegeben. Er hinterlässt neben seiner Frau Simone zwei Söhne und zwei Töchter aus früheren Beziehungen.

Starpix / picturedesk.com Richard Lugner im Oktober 2023 in Wien

ActionPress Richard Lugner im November 2019 in Wien

