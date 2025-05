Simone Lugner wehrt sich gegen Rausschmiss aus Mörtel-Villa

Simone Lugner soll wenige Monate nach dem Tod ihres Ehemannes Richard Lugner (✝91), bekannt als "Mörtel", ihre gemeinsame Villa in Wien-Döbling verlassen. Eine offizielle Aufforderung dazu wurde ihr von den Lugner-Söhne-Privatstiftung und der Lugner-Familien-Privatstiftung zugesandt – bis zum 30. Juni müsse sie das Anwesen räumen, andernfalls drohe eine Klage. Simone stellt sich jedoch quer. "Ich werde nicht gehen. Ich werde die Villa nicht freiwillig verlassen!", erklärt sie gegenüber Bild und betont, dass Richard Lugner ihr ein lebenslanges Wohnrecht versprochen habe.

Die Witwe fühlt sich von der Familie und den Stiftungen im Stich gelassen. Im Interview schildert Simone, dass sie für Richard alles aufgegeben habe, um mit ihm in der Villa zu leben. "Ich habe alles für ihn stehen und liegen lassen und meinen Job aufgegeben. Jetzt gibt es ihn nicht mehr und jetzt soll ich auch noch aus dem Haus raus. Das nimmt mich auch emotional sehr mit", beteuert die Radiomoderatorin. Nach dem Tod des Baulöwen hatte sie bereits mehrere Einschnitte hinnehmen müssen: Zuerst wurde sie als Geschäftsführerin des Shoppingcenters Lugner City, dessen Leitung Richards Tochter Jacqueline Lugner innehat, entlassen. Obendrein wurde Simone wegen eines Autounfalls, den sie mit einem Dienstwagen verursacht hatte, auf 14.000 Euro Reparaturkosten verklagt.

Auch der Vorstand der Stiftung meldete sich inzwischen zu Wort und stellte gegenüber Bild klar, dass diese lediglich Richards Willen durchsetzt: "Der Stiftungsvorstand der Lugner-Privatstiftungen ist verpflichtet, den Willen des Stifters Richard Lugner umzusetzen. Der Wille des Stifters ist in den Stiftungsurkunden geregelt. Richard Lugner hat in ebendiesen Stiftungsurkunden die Voraussetzungen festgelegt, unter denen jemand Begünstigter der Lugner-Privatstiftungen ist oder werden kann. Diese damals von Herrn Lugner festgesetzten Voraussetzungen erfüllt Frau Simone Lugner nicht." Zwar wird nicht erklärt, warum Simone die Voraussetzungen nicht erfüllt, doch in der Räumungsaufforderung soll die Stiftung behaupten, dass sich die "Dancing Stars"-Teilnehmerin ab Juni 2024 nicht mehr ausreichend um ihren schwerkranken Mann gekümmert habe.

Instagram / simone_lugner Simone und Richard Lugner

Starpix / Alexander Tuma / ActionPress Simone Lugner, 2025

