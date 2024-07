"Lebensgefährlich": Richard Lugner wurde am Herzen operiert

Besorgniserregende Nachrichten von Richard Lugner (91)! Wie Bild berichtet, musste der Bauunternehmer aufgrund eines Risses an seiner Herzklappe notoperiert werden. Die schwere OP wurde am Universitätsklinikum in Wien durchgeführt. Doch es gibt bereits Entwarnung: Dem Österreicher geht es den Umständen entsprechend gut. Gegenüber dem Blatt meldet er sich bereits selbst zu Wort: "Am Donnerstag war ich noch bei der Premiere von 'My Fair Lady‘ bei den Seefestspielen in Mörbisch. Am Freitag bin ich gleich in der Früh ins AKH gebracht worden, weil mein Einriss an einer Herzklappe sich vergrößert hat. Das musste man sofort gemacht werden, weil es schon lebensgefährlich war."

Im Krankenhaus in Wien sei der 91-Jährige "in den besten Händen" gewesen. "Es gibt am AKH eine Schwerpunkt-Abteilung für Herzklappen. Das Team unter der Leitung von Professor Philipp Bartko hat mittels Sonde über die Vene zwei Klammern an die eingerissene Herzklappe gesetzt und sie damit stabilisiert", erzählt der Bau-Mogul. Nach der erfolgreichen Operation durfte Richard alias Mörtel bereits am Dienstag wieder nach Hause. Einen Tag später saß er wieder beim Arzt, dieses Mal aber wegen seines Rückens, der ihm schon lange Schmerzen bereitet. Im Juni war er deshalb sogar schon einmal im Krankenhaus gewesen.

In dieser schwierigen Zeit steht Richard wohl seine Liebste Simone Reiländer zur Seite. Die zwei gaben sich erst Anfang Juni dieses Jahres das Jawort. Kennengelernt hatten sie sich aber schon vor ein paar Jahren – sie waren zwischenzeitlich sogar verlobt, trennten sich 2021 jedoch. 2024 fanden Mörtel und Simone schließlich wieder zueinander und scheinen total happy zu sein. Sein Bienchen – wie er seine Frau liebevoll nennt – ist bereits seine sechste Ehefrau. "Es wird die letzte Ehe", betonte der ehemalige Projektentwickler gegenüber RTL.

ActionPress Richard Lugner, Geschäftsmann

Instagram / simone_lugner Simone Reiländer und Richard Lugner

