Simone Lugner blickt wehmütig auf Ende von "Dancing Stars"

Simone Lugner, die Witwe des im vergangenen Jahr verstorbenen Bauunternehmers Richard Lugner (✝91), steht kurz vor dem Finale der bekannten Tanzshow "Dancing Stars". Mit der Unterstützung zahlreicher Zuschauer hat sie es mit ihrem Tanzpartner Danilo Campisi unter die letzten drei Finalistinnen geschafft und könnte bald den Sieg davontragen. Doch neben der Vorfreude mischt sich auch Abschiedsschmerz in ihre Gemütslage. "Es ist für mich auch viel Wehmut dabei", erklärte sie gegenüber oe24. "Menschen, die mir sehr ans Herz gewachsen sind, werde ich wohl nicht mehr so schnell wiedersehen." Die anderen Teilnehmer seien inzwischen viel mehr als Konkurrenz: "Man wird wirklich zu einer 'Dancing Stars'-Familie – und diese Familie wird nun auseinandergerissen."

Das Finale, das in Kürze stattfindet, bedeutet für sie aber nicht nur das Ende einer intensiven Reise: "Es ist wie ein Neubeginn für mich. Ich habe zu mir selbst gefunden, meine Grenzen verschoben – und jetzt stehe ich hier. Der Stern wäre für mich ein Symbol: eine Auszeichnung für meinen Weg. Es wäre der Anfang von etwas Großem." Die Teilnahme an der Show sieht Simone als einen Wendepunkt nach einer schwierigen Zeit. "Wenn ich gewinne, breche ich in Freudentränen aus. Es wäre einfach nur überwältigend", so Simone.

Trotz der Emotionen rund um das Finale bleibt auch der Blick in die Zukunft für Simone herausfordernd. Nach Richard Lugners Tod kehrt sie nach der Show in ein leeres Haus zurück. "Ich muss dann schauen, dass ich rauskomme und unter Menschen gehe." Unterstützung sucht sie vor allem bei ihrer Familie. Zudem liegt Simone gerade in einem Rechtsstreit. Eine Räumungsklage zwingt Simone, bis Ende Juni die Lugner-Villa zu verlassen.

Instagram / danilo_campisi Simone Lugner mit ihrem "Dancing Stars"-Partner Danilo Campisi

Instagram / simone_lugner Unternehmer Richard Lugner und seine Frau Simone

