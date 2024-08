Prinzessin Kate wird auch in Zukunft viel seltener auftreten

Prinzessin Kate lenkt ihren Fokus auf ihre Familie, nachdem sie und König Charles (75) beide eine Krebsdiagnose erhalten haben. Trotz überraschender Auftritte bei Events wie dem Trooping the Colour und den Wimbledon Championships in diesem Sommer wird man die Prinzessin von Wales in den kommenden Monaten wohl weniger sehen. Ein Insider aus dem Buckingham-Palast berichtet gegenüber Daily Beast, dass Kates Terminkalender weiterhin leer sei, da sie mittlerweile andere Prioritäten habe. "Es steht immer noch nichts in ihrem Terminkalender. Soweit ich weiß, werden sich die Leute daran gewöhnen müssen, Kate viel weniger zu sehen", betont er und erklärt: "Ihre Priorität wird jetzt auf der Familie und ihren Kindern liegen. Das jüngste ihrer Kinder, Prinz Louis, ist erst sechs Jahre alt."

Die Entscheidung, sich zunächst auf die Familie zu konzentrieren, bedeutet einen deutlichen Wandel in Kates bisherigem öffentlichen Engagement. Normalerweise startet sie im September mit einer Vielzahl von royalen Verpflichtungen, die bis Weihnachten andauern. Doch angesichts ihrer gesundheitlichen Herausforderungen und der Krebserkrankung von König Charles schwenkt Kate ihre Prioritäten stärker in Richtung Familie. "Wie viele Menschen, die mit der eigenen Sterblichkeit konfrontiert werden, wird Kate nun die Dinge priorisieren, die ihr wichtig sind. In ihrem Fall sind das ihre Kinder", stellt die Quelle klar.

Derzeit verbringt Kate zusammen mit der restlichen königlichen Familie Zeit auf Schloss Balmoral⁣, um den Beginn der Jagdsaison am 12. August zu feiern, ein Ereignis, das als "Glorious Twelfth" bekannt ist. Ein Freund der königlichen Familie verrät gegenüber dem Magazin, dass es eine wichtige Tradition für Kate und William sei, ihre Kinder dorthin zu bringen. "Es ist das Ziel dieses Jahres", fügt der Informant hinzu und verdeutlicht so die Bedeutung dieses Rituals für die Familie.

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz William, Prinzessin Kate, Prinz George, Prinz Louis und Prinzessin Charlotte, 2024

Anzeige Anzeige

ActionPress / Whatling, James Prinzessin Kate im Juli 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Denkt ihr, Kate wird wirklich bis Ende des Jahres nicht mehr auftreten? Ja, das kann ich mir schon gut vorstellen... Nein, ich denke, sie wird bald ganz zu ihren königlichen Pflichten zurückkehren. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de