Prinzessin Kate verbringt die Ferien auf Schloss Balmoral

Prinzessin Kate (42) plant, diesen Sommer gemeinsam mit der königlichen Familie auf Schloss Balmoral in Schottland zu verbringen. Das berichtet unter anderem Mail on Sunday. Die Reise in die schottischen Highlands wäre für Kate, die sich momentan einer Krebsbehandlung unterzieht, die längste Abwesenheit von ihrem Zuhause in Windsor seit dem Bekanntwerden ihrer Diagnose im März dieses Jahres. Bisher hat sie die meiste Zeit zwischen Adelaide Cottage in Windsor und Anmer Hall in Norfolk aufgeteilt und seit der Diagnose nur zwei öffentliche Auftritte absolviert: bei der Parade Trooping the Colour und den Wimbledon Championships.

Ob die dreifache Mama die Reise wirklich auf sich nimmt, war lange Zeit nicht sicher gewesen: So hatte unter anderem Mail On Sunday berichtet, dass einige Insider befürchteten, die Prinzessin von Wales könnte aufgrund ihres Gesundheitszustandes nicht nach Balmoral reisen. Mittlerweile sollen jedoch mehrere Quellen gegenüber der Publikation bestätigt haben, dass Kate gemeinsam mit ihrer Familie nach Schottland reisen und den Urlaub antreten wird. Auf die Gesellschaft ihres Schwagers Prinz Harry (39) und dessen Frau Herzogin Meghan (43) wird Kate aber wohl verzichten müssen: Angeblich sollen die Sussexes in diesem Jahr erneut keine Einladung erhalten haben.

Die Ehefrau von Prinz William (42) wandte sich kürzlich in einer emotionalen Nachricht an ihre Fans und gab einen seltenen Einblick in ihren Gesundheitszustand und ihre vorbeugende Chemotherapie. "Ich mache gute Fortschritte, aber jeder, der durch eine Chemotherapie geht, weiß, dass es gute und schlechte Tage gibt. An diesen schlechten Tagen fühlt man sich schwach, müde und muss seinem Körper Ruhe geben. Aber an den guten Tagen, wenn man sich stärker fühlt, möchte man sich so gut wie möglich fühlen."

Getty Images Prinz William, Prinzessin Kate, Prinz George, Prinz Louis und Prinzessin Charlotte, Juni 2024

Getty Images Prinzessin Kate, Juli 2024

