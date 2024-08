"Real Housewives"-Star Rachel Fuda erwartet erneut Nachwuchs

Rachel Fuda schwebt im Babyglück – denn die "Real Housewives of New Jersey"-Bekanntheit ist schwanger! Diese freudigen News teilte der Realitystar am Sonntag in einer Sonderfolge der Show "Off The Rails" mit der Welt. Als sie und ihre Co-Stars anstoßen, beginnt Melissa Gorga einen Toast: "Es gibt noch eine Menge Leben zu erleben." An diesem Punkt sah Rachel ihre Chance und vollendet den Satz, indem sie die frohe Botschaft verkündet: "Wenn man bedenkt, dass ich schwanger bin!"

Damit bekommen Rachel und ihr Ehemann John bereits den dritten gemeinsamen Familiennachwuchs. Die Eheleute teilen bereits die vierjährige Gianella sowie die zweijährige Giuliana. Sowohl Gianella als auch Giuliana wurden durch künstliche Befruchtung gezeugt. Der älteste Spross der Familie, der 17-jährige Jaiden, ist aus einer früheren Beziehung von John. Im Jahr 2022 wurde dann Rachel durch Adoption ein offizielles Elternteil von Jaiden.

Auch ihr derzeitig erwarteter Nachwuchs wurde durch künstliche Befruchtung gezeugt. Dass Rachel nochmals schwanger wurde, war ein lang geplanter Prozess. Bereits in der 13. Staffel von "Off The Rails" hatte die Reality-TV-Bekanntheit offen über ihre Babypläne gesprochen: "Die Uhr tickt. Ich denke einfach, dass vier Kinder eine gute Zahl sind. [...] Das ist ein Prozess, der ein Jahr dauert. Ich will das machen und fertig werden."

Anzeige Anzeige

Getty Images John und Rachel Fuda, Ehepartner

Anzeige Anzeige

Getty Images Rachel Fuda, Realitystar

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Meint ihr, Rachel wird bald auch das Babygeschlecht verraten? Ja, auf jeden Fall! Nee, ich denke, das wird sie für sich behalten. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de