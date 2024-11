US-Realitystar Rachel Fuda gibt das Babygeschlecht bekannt

Rachel Fuda, bekannt aus der Reality-TV-Serie "The Real Housewives of New Jersey", hat auf besondere Weise das Geschlecht ihres dritten Babys verkündet. Gemeinsam mit ihrem Ehemann John Fuda lüftete sie das Geheimnis in der zauberhaften Kulisse von Disney World. Das Paar veröffentlichte am Samstag ein Video auf TikTok, in dem sie mit passenden Disney-T-Shirts und einem blauen Mickey-Mouse-Ballon posieren. Unterlegt mit dem Song "Happily Ever After", enthüllten sie, dass sie einen kleinen Jungen erwarten. "Es ist ein Junge", kommentierte Rachel das Video, begleitet von einem blauen Herz-Emoji. Ihr kleiner Prinz soll schon in diesem Winter zur Welt kommen.

Rachel, die im August während der 14. Staffel von "The Real Housewives of New Jersey" verkündete, dass sie erneut Mutter wird, hat bereits viel Erfahrung mit der Familienplanung. Sie und John, die 2017 heirateten, sind Eltern von Sohn Jaiden – den Rachel 2023 adoptiert hat – sowie den Töchtern Gianella und Giuliana. Beide Mädchen wurden mittels künstlicher Befruchtung gezeugt, ebenso wie ihr kommender Sohn. Rachel enthüllte auch, dass sie und John während der 13. Staffel der Serie darüber sprachen, die verbleibenden fünf brauchbaren Embryonen für weiteres Familienwachstum zu nutzen. Für Rachel war es wichtig, die Familienplanung jetzt abzuschließen, da sie das Gefühl hatte, vier Kinder wären die ideale Anzahl für sie.

Abseits der Kamera hat Rachel oft betont, wie sehr sie sich auf ihre Familie stützen kann. Während sie "The Real Housewives of New Jersey" drehte, sprach sie über die Herausforderungen, die das Gleichgewicht zwischen der Mutterschaft und den Verpflichtungen der Show mit sich bringe. "Du fühlst dich unwohl. Dein Körper ist noch nicht wirklich deiner. Es war definitiv hart. Es war mental sehr anstrengend, aber ich habe das Gefühl, dass ich es sehr gut gemeistert habe", verriet sie gegenüber Us Magazin in einem früheren Interview. Trotz der schwierigen Phasen während der Dreharbeiten betonte Rachel immer wieder, wie dankbar sie für die Unterstützung ihrer Familie sei. Die habe ihr bei jeglicher beruflicher Herausforderung beigestanden.

Instagram / rachelfuda John und Rachel Fuda, Reality-TV-Stars

Getty Images John und Rachel Fuda bei den MTV Video Music Awards 2024

