Wehrt sich Annie Kilner so gegen erneute Affären-Gerüchte?

Das Drama um Kyle Walkers (34) Liebesleben geht in die nächste Runde. Vor wenigen Tagen behauptete seine ehemalige Affäre Lauryn Goodman, der Fußballstar soll erneut versucht haben, sie ins Bett zu bekommen. Schießt nun Kyles Ehefrau Annie Kilner im Netz zurück? Eigentlich hält die vierfache Mutter ihr Privatleben und insbesondere das Familienleben strikt aus der Öffentlichkeit. Doch jetzt repostet die 30-Jährige einen süßen Schnappschuss ihrer Schwester in ihrer Instagram-Story. "Deine Jungs werden irgendwann einmal die Frau sehen können, die du bist, und stolz auf dich sein", lautet die Bildüberschrift der Aufnahme, die Annie zusammen mit ihren und Kyles vier Söhnen zeigt. Ob das nur ein Zufall ist?

Lauryn hingegen scheint kein Interesse daran zu haben, das Affären-Drama aus der Öffentlichkeit zu halten. Nachdem die Influencerin ein Gerichtsverfahren gegen ihren Ex verloren hatte, wandte sie sich an ihre 228.000 Follower. "Zeit ist eine schöne Sache. Die Wahrheit wird ans Licht kommen, und es gibt noch viele weitere Dinge, die aufgedeckt werden können", drohte sie dem Manchester-City-Spieler.

Doch was ist eigentlich passiert? Seit 14 Jahren gehen Annie und Kyle schon zusammen durchs Leben und sind stolze Eltern von vier Kindern. Während ihrer gemeinsamen Zeit bekam der Fußballstar jedoch noch zwei weitere Kinder – mit seiner Affäre Lauryn. Den Seitensprung scheint der englische Nationalspieler mittlerweile sehr zu bereuen. "Was ich getan habe, ist schrecklich und ich übernehme die volle Verantwortung. Ich habe eine idiotische Wahl und idiotische Entscheidungen getroffen. Ich kann mir nicht einmal ansatzweise vorstellen, was Annie durchmachen muss", erklärte der Brite im Januar dieses Jahres gegenüber The Sun.

Anzeige Anzeige

Instagram / annievkilner Annie Kilner und ihre vier Söhne im August 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Kyle Walker und Annie Kilner im Juni 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Glaubt ihr, Annies Beitrag war an Lauryn gerichtet? Ja, ich denke schon. Es ist irgendwie auffällig, dass sie genau jetzt ein Familienbild postet. Nein. Ich glaube, das Bild hat gar nichts mit Lauryn zu tun. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de