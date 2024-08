Marius Borg Høiby gesteht Körperverletzung im Drogenrausch

Neue Entwicklungen im Fall Marius Borg Høiby (27). Nach seiner Festnahme wegen der mutmaßlichen Körperverletzung einer jungen Frau gibt der Royal nun eine Stellungnahme ab. In einem Statement, das sein Anwalt über NRK veröffentlichen lässt, heißt es: "Letztes Wochenende ist etwas passiert, was niemals hätte passieren dürfen. Ich habe in einer Wohnung Körperverletzung begangen und Gegenstände zerstört, während ich nach einem Streit mit Alkohol und Kokain berauscht war." Er sei darüber hinaus bereit, für seine Taten "zur Rechenschaft gezogen" zu werden und werde sich der Polizei gegenüber kooperativ zeigen.

Der 27-Jährige behauptet, viele Jahre drogenabhängig gewesen zu sein. "Ich habe mehrere psychische Erkrankungen, die dazu führen, dass ich in meiner Kindheit und als Erwachsener immer wieder Probleme hatte und immer noch habe. Ich habe lange Zeit mit Drogenmissbrauch zu kämpfen gehabt und war deswegen bereits in Behandlung", gesteht er in dem Statement. Außerdem erklärt der Sohn von Kronprinzessin Mette-Marit (50), dass es sich bei dem Opfer um seine Freundin handelt.

Gerade erst wurden schockierende Details der Tatnacht bekannt. Die norwegische Zeitung VG berichtete, dass der Adelige seine Freundin Rebecca Helberg Arntsen attackiert habe. Demnach habe er sie nach einem Streit geschlagen und sogar gewürgt. Danach soll er aus Zorn die Wohnung verwüstet haben.

Getty Images Marius Borg Høiby und Mette-Marit von Norwegen

Getty Images Marius Borg Høiby, 2022

