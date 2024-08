Positive Neuigkeiten: Patrice Aminati ist metastasenfrei

Patrice Aminati bietet dem Krebs die Stirn! Die Ehefrau von Daniel Aminati (50) kämpft seit knapp anderthalb Jahren tapfer gegen schwarzen Hautkrebs. Nachdem sie in den vergangenen Monaten düstere Prognosen von den Ärzten erhalten hatte, geht es nun endlich wieder bergauf für die Mutter einer Tochter. "Am Montag, den 12. Februar, ging ihre zweite Krebstherapie los – dieses Mal die Immuntherapie per Infusionen. Fast genau sechs Monate später ist Patrice endlich frei von Metastasen!", verkündet ihr Ehemann auf Instagram.

Anzeige Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de