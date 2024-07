Hautkrebs: So düster ist die Prognose für Patrice Aminati

Patrice Aminati leidet an Hautkrebs und geht mit diesem Thema sehr offen um. Auf Instagram macht die Frau von Daniel Aminati (50) nun eine Fragerunde, in der sie ehrlich über ihre Erkrankung spricht. Als ein Fan sie auf ihre Heilungschancen anspricht, antwortet sie: "Meine behandelnde Professorin und Ärztin haben immer um mich gekämpft und an meine Heilung geglaubt." Doch sie fügt hinzu: "Allerdings hat mir auch schon ein Arzt mitgeteilt, dass ich Weihnachten nicht mehr erleben werde." Dennoch glaubt sie fest daran, den Krebs zu besiegen.

Aktuell befindet sich die stolze Mama im Krankenhaus. Dort muss sie wegen der Nebenwirkungen ihrer Immuntherapie behandelt werden – schon zum vierten Mal, wie Patrice ihren Followern verrät. Neben den vielen negativen Begleiterscheinungen habe diese Therapie einen kleinen Vorteil. Der gebürtigen Dresdnerin fallen keine Haare aus. "Allerdings habe ich durch die punktuelle Bestrahlung (Hirnmetastase) kahle Stellen bekommen", berichtet sie und postet dazu ein Foto ihres Kopfes.

Im April 2023 hatte die 29-Jährige erstmals die traurige Diagnose erhalten. Etwa ein Jahr später erfuhr die leidenschaftliche Sportlerin dann, dass der Krebs gestreut hatte und sich Metastasen in ihrer Lunge und weiteren Organen befanden. Diese Nachricht erschütterte Patrice, doch eine Sache war besonders schwierig. "Das Schlimmste war für mich, meine Mama anrufen zu müssen und ihr das zu sagen. Ich hab versucht, das sehr weich zu sagen, das ein bisschen mit Worten zu umspielen", offenbarte sie im Gespräch mit RTL.

