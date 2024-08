37 Jahre Altersunterschied: Das ist Madonnas neue Flamme

Madonna (65) sorgt jüngst wieder für Schlagzeilen – und das schon wieder wegen eines neuen, deutlich jüngeren Mannes an ihrer Seite. Die Queen of Pop wurde in letzter Zeit immer häufiger mit dem 28-jährigen Akeem Morris gesichtet. Doch wer ist der Mann, der das Herz des Superstars nun offenbar erobern konnte? Akeem wurde am 2. Mai 1996 in Jamaika geboren – und ist damit nur wenige Monate älter als Madonnas älteste Tochter Lourdes (27). Ihn und Madonna trennen somit satte 37 Jahre Altersunterschied. Akeem lebt heute in New York und ist als Model und Fußballspieler aktiv. Die Sängerin und ihr jüngerer Liebhaber lernten sich bereits 2022 bei einem Shooting für ein New Yorker Magazin kennen. Nach der gemeinsamen Fotosession wurden die beiden jedoch erst im Juli dieses Jahres wieder zusammen gesehen, als die Musikerin zum Nationalfeiertag ein Foto mit ihm zusammen auf Instagram teilte. Die Aufnahme zeigt die beiden beim innigen Schmusen. Wenig später veröffentlichte sie ein weiteres Bild – dieses Mal von sich und ihrem Liebhaber im Bett.

Neueste Schnappschüsse zeigten die beiden Turteltauben vor wenigen Tagen im gemeinsamen Urlaub in Portofino. Auf diesen flanierten sie Arm in Arm durch die Designerläden des Fischerdorfs an der italienischen Riviera. Akeem begleitet Madonna seit Monaten zu verschiedenen Events und es wird gemunkelt, er spiele in ihrem Leben eine zunehmend wichtige Rolle. Doch nicht jeder ist begeistert vom jungen Glück: Nach dem Publik werden des Techtelmechtels begann Akeems Ex-Freundin, Videos über seine aufblühende Romanze mit Madonna auf ihrer TikTok-Seite zu teilen. Zu einem ihrer Beiträge schrieb sie: "Nimm den Finger runter, wenn dein Freund, mit dem du drei Jahre zusammen warst, jetzt Madonna datet."

Die Künstlerin hat in der Vergangenheit immer wieder bewiesen: Sie macht, wonach ihr ist. Ihr neues Glück mit Akeem unterstreicht dies einmal mehr. Für Madonna ist es längst nicht das erste Mal, dass sie eine Beziehung mit einem deutlich jüngeren Mann eingeht. 2023 war die "Like A Virgin"-Interpretin für einige Monate mit Josh Popper (31) liiert – Quellen aus dem Umfeld von Madonna behaupteten gegenüber The Sun, diese Romanze habe sich aber mit der Zeit "im Sand verlaufen".

Madonna und Akeem Morris im August 2024

Madonna, Sängerin

