Nach Selfie: Ist er der neue Freund (28) von Madonna (65)?

Ist Madonna (65) etwa wieder in festen Händen? Auf Fotos, die unter anderem Daily Mail vorliegen, ist die Sängerin mit dem 37 Jahre jüngeren Fußballspieler Akeem Morris zu sehen. Laut dem Magazin soll es sich bei dem 28-Jährigen um den neuen Partner der Musikerin handeln. Gemütlich schlendern die vermuteten Turteltauben durch Italien und besichtigen die Sehenswürdigkeiten in Portofino. Dabei hakte sich Madonna bei dem Sportler unter. Möglicherweise planen sie, den 66. Geburtstag der Pop-Ikone gemeinsam in Italien zu feiern.

Das ist allerdings nicht das erste Mal, dass die beiden zusammen gesehen wurden. Im August postete sie auf Instagram ein Foto, auf dem sie nackt mit einem Mann im Bett kuschelt. Und auch zu den Feierlichkeiten des vierten Juli war sie mit dem Mann zu sehen – damals turtelten die beiden scheinbar verliebt auf dem Sofa, während Akeem eine Hand auf ihre Brust gelegt hatte.

Zuvor war Madonna eigentlich mit dem Sportler Josh Popper (31) liiert gewesen. Doch bereits im Mai machten Gerüchte die Runde, dass die Beziehung der beiden zerbrochen sei. Damals plauderte eine Quelle gegenüber The Sun aus, dass sie aufgrund von Madonnas großer Tour einfach keine Zeit mehr füreinander gehabt hätten: "Madonna hat Josh monatelang kaum gesehen, weil ihr Terminkalender so hektisch war. Die Dinge sind einfach im Sande verlaufen."

madonna Madonna, Sängerin, mit einem unbekannten Mann

Instagram / madonna Madonna und Josh Popper im Jahr 2023

