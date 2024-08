"The Notebook"-Star Gena Rowlands verstirbt mit 94 Jahren

Große Trauer um Gena Rowlands. Die Schauspielerin stirbt heute im Alter von 94 Jahren. Das berichtet unter anderem Deadline. Sie soll in ihrem Haus in Kalifornien im Kreise ihrer Familie verstorben sein. Genaue Details zu den Todesumständen sind bisher nicht bekannt. Aber schon vor ihrem Ableben kämpfte die US-Amerikanerin mit gesundheitlichen Problemen – so litt sie unter anderem seit einigen Jahren an einer Alzheimer-Erkrankung. Ein Statement der Familie steht derzeit noch aus.

Gena (✝94) wurde dank ihrer Rollen in Filmen wie "The Notebook", "Eine Frau unter Einfluss" und "Wie ein einziger Tag" bekannt. Ihre Darstellungen wurden unter anderem mit Nominierungen für vier Emmy Awards, zwei Golden Globes und sogar zwei Oscars belohnt. Letztere erhielt sie auch für ihre Performance in dem Drama "Eine Frau unter Einfluss", an dem sie zusammen mit ihrem Mann John Cassavetes arbeitete. Die Filmbranche lobt die beiden bis heute als ein Paar, das Hollywood maßgeblich prägen konnte. 2015 beendete Gena ihre Karriere und ging in den Ruhestand.

Mit ihrem John war Gena bereits seit 1954 verheiratet. Kennengelernt hatte sich das Ehepaar an einer Universität in New York City. Aus der Ehe gingen drei Kinder hervor, die allesamt in die Fußstapfen ihrer Eltern traten: Sohn Nick wurde wie Papa Regisseur, seine beiden Schwestern sind als Schauspielerinnen tätig. John starb bereits im Februar 1989 an den Folgen einer Leberzirrhose.

Anzeige Anzeige

Getty Images Gena Rowlands im November 2015

Anzeige Anzeige

Getty Images Gena Rowlands im Februar 2016

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de